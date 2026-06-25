ہرشیت چودھری کی شاندار سنچری کی مدد سے ورنگل واریئرس نے کھمم کو پانچ وکٹوں سے شکست دی
ورنگل واریئرس نے TG20 لیگ میں ایک بڑی جیت درج کرنے کے لیے 202 کا تعاقب کیا۔
Published : June 25, 2026 at 10:26 AM IST
حیدرآباد، تلنگانہ: ورنگل واریئرس نے بدھ (24 جون) کو TG20 کرکٹ لیگ میں انویتا کھمم ایسز پر شاندار فتح حاصل کی۔ 203 کے بڑے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے ورنگل کے بلے بازوں نے 18.5 اوور میں 5 وکٹ پر 208 رن بنائے اور فتح حاصل کی۔ ہرشیت چودھری کی سنچری میچ کی خاص بات تھی۔
کھمم ایسز پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 19.2 اوورز میں 202 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی۔ میانک گپتا اور میکل جیسوال نے نصف سنچریاں اسکور کرتے ہوئے ٹیم کے بڑے ٹوٹل میں اہم کردار ادا کیا۔ تاہم، کھمم کی اننگز اس وقت لڑکھڑا گئی جب ورنگل کے گیند بازوں نے تیزی سے وکٹیں حاصل کیں۔ کھمم کے اوپنر وفی کچھی 17 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اس دوران میانک گپتا نے ذمہ داری سے کھیلتے ہوئے 54 رنز بنائے۔ ہمتیجا نے 23 اور پراتیک ریڈی نے 20 رنز بنائے۔ میکل جیسوال نے درمیانی اوورز میں جارحانہ انداز میں کھیلتے ہوئے گیند بازوں کا جوابی حملہ کرتے ہوئے صرف 22 گیندوں پر 54 رنز بنائے۔
Warangal Warriors pick up their first poinrs! ✌️— tg20official (@tg20official) June 24, 2026
Led by a superhuman effort from Harshit Choudhary, the Warriors galloped to a thumping win that earned them their first victory in the #SreenidhiUniversityTG20! 🧨#AKAvWW #ManaCricketShuru pic.twitter.com/im76c2zSFW
محمد عبدالملک نے تین وکٹیں لے کر کھمم کی بیٹنگ کو تباہ کردیا
کھمم کے کپتان سی وی ملند 11 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ بعد ازاں ورنگل کے گیند بازوں نے میچ پر قابو پالیا۔ وشال یادو بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے، جب کہ ودیانند ریڈی، سائی وینکٹ داترک اور مہیش وپرلا ایک ایک رن بنا کر لوٹے۔ وید ریڈی امیشتاپورم 5 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے لیکن ٹیم کو آگے نہ لے جا سکے۔ ورنگل کی جانب سے بولنگ کرتے ہوئے محمد عبدالملک اور ابھیشیک نے تین تین وکٹیں حاصل کیں اور کھمم کی بیٹنگ کو تباہ کردیا۔ کرانتی پالے پتی نے دو اور مدثر حسین نے ایک وکٹ حاصل کی۔
ہرشیت چودھری کی شاندار سنچری، 62 پر 121
203 کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے ورنگل واریئرس نے کچھ وکٹیں جلد گنوا دیں، لیکن ہرشیت چودھری نے اکیلے ہی میچ کا رخ موڑ دیا۔ انہوں نے شروع سے ہی جارحانہ انداز میں کھیلا اور کھمم کے گیند بازوں کو کوئی موقع نہیں دیا۔ انہوں نے چوکے اور زوردار چھکوں سے شائقین کا دل بہلایا۔ ہرشیت چودھری نے صرف 62 گیندوں پر ناقابل شکست 121 رنز بنائے۔ ان کی اننگز میں 11 چوکے اور سات چھکے شامل تھے۔ ایک موقع پر ایسا لگ رہا تھا کہ میچ کھمم کے حق میں چلا جائے گا، لیکن ہرشیت کے جارحانہ کھیل نے صورتحال کو پوری طرح بدل دیا۔ وہ آخر تک کریز پر رہے اور ورنگل کو فتح کی طرف لے گئے۔
One of the finest knocks Uppal has seen! 🤩— tg20official (@tg20official) June 24, 2026
A hundred that raised the bar for batters all over!
Harshit Choudhary deserves ALL the accolades, leading his side to a memorable first win. ⚡️#AKAvWW #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/fQrjo7xfgE
رشیکیش کے 27 رنز، ہرشیت کا بہترین ساتھ
دوسری جانب رشیکیش سسودیا نے 27 رنز بنائے اور ہرشیت کا بہترین ساتھ دیا۔ اگرچہ دیگر بلے بازوں کی کارکردگی متاثر کن نہیں تھی، لیکن ہرشیت کی شاندار سنچری نے ورنگل کو آرام دہ فتح حاصل کرنے میں مدد کی۔ غور طلب ہے کہ ورنگل نے سات گیندوں کے ساتھ جیت حاصل کی۔ کھمم کے گیند باز ساکیت دھترک نے دو وکٹیں حاصل کیں۔ سی وی ملند، مہیش وپرلا اور وید ریڈی نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ تاہم، وہ ہرشیت چودھری کو قابو کرنے میں ناکام رہے۔
Anurag Nalgonda Knights win this battle and open their account! 😎🛡️— tg20official (@tg20official) June 24, 2026
The Knights showed up and delivered a complete performance through and through, hardly putting a foot wrong tonight and getting a priceless W against their name! 💪#ANKvKD #SreenidhiUniversityTG20… pic.twitter.com/TflqEHn1V7
نلگنڈہ نائٹس بمقابلہ کریم نگر ڈائمنڈس
دن کا دوسرا میچ شام کو نلگنڈہ نائٹس اور کریم نگر ڈائمنڈس کے درمیان کھیلا گیا۔ نلگنڈہ نے ڈک ورتھ لوئس طریقہ استعمال کرتے ہوئے 6 وکٹوں سے جیت حاصل کی۔ کریم نگر ڈائمنڈز کی بلے بازی نائٹس کی نظم و ضبط والی باؤلنگ کے سامنے بے بس دکھائی دی اور پوری ٹیم 19.5 اوور میں 130 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی۔ جواب میں نائٹس نے شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کیا اور جب بارش کی وجہ سے میچ روکا گیا تو 14 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 121 رنز تھے جس کے نتیجے میں انہیں ڈک ورتھ لوئس طریقہ کی بنیاد پر فاتح قرار دیا گیا۔
آج کے میچز
ٹی جی 20 لیگ میں آج (25 جون) دو میچ کھیلے جائیں گے۔ پہلا میچ رنگا ریڈی اور حیدرآباد ای چیمپئنز کے درمیان دوپہر 2:15 بجے سے کھیلا جائے گا۔ دوسرا میچ پالامورو اور میدک کے درمیان شام 7:15 بجے سے کھیلا جائے گا۔