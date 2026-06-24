حیدرآباد ای چیمپئنز نے پالامورو اسٹرائیکرس کو سات وکٹوں سے شکست دے کر فاتحانہ آغاز کیا
حیدرآباد ای چیمپئنز نے اپنے افتتاحی میچ میں پالامورو اسٹرائیکرس کو 7 وکٹوں سے شکست دی
Published : June 24, 2026 at 10:47 AM IST
حیدرآباد: حیدرآباد ای چیمپئنز نے ٹی جی 20 لیگ میں اپنی مہم کا آغاز بڑی جیت کے ساتھ کیا۔ انہوں نے منگل کو یہاں راجیو گاندھی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے سری نیدھی یونیورسٹی TG20 کے چوتھے میچ میں پالامورو اسٹرائیکرس کے خلاف 7 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی۔
اجے دیو گاڈ نے ای چیمپئنز کے لیے جارحانہ بولنگ کرتے ہوئے 21 رنز کے عوض چار وکٹیں حاصل کیں۔ اس شاندار کارکردگی کے نتیجے میں اسٹرائیکرز 19.4 اوورز میں 141 رنز پر ڈھیر ہو گئے۔
#HyderabadEChampions ने #TG20 लीग में बड़ी जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की. मंगलवार को राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के श्रीनिधि यूनिवर्सिटी TG20 के चौथे मैच में ई-चैंपियंस ने पलामुरु स्ट्राइकर्स को 7 विकेट से हराया.#TG20League pic.twitter.com/tu1tWEvpDY— ETVBharat Hindi (@ETVBharatHindi) June 23, 2026
انویتھ ریڈی 53 رنز اور گنیش گڈوگو کے 50 رنز
حیدرآباد ای چیمپئنز کے لیے انویتھ ریڈی (53 رن) اور گنیش گڈوگو (50 رن) نے نصف سنچریاں اسکور کیں اور اپنے پہلے میچ میں ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ پالامورو اسٹرائیکرز کے گیند باز انویتھ ریڈی اور گڈوگو کا مقابلہ کرنے سے قاصر رہے، جس کی وجہ سے ای-چیمپیئنز کو آرام سے جیت حاصل ہوئی۔ انویتھ ریڈی کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔
پلے آف میں اسٹرائیکرز کی تیز شروعات
اسٹرائیکرز نے تیز شروعات کی، وگنیش ریڈی نے شاندار بلے بازی کی اور تیسرے اوور میں 21 رنز جوڑ کر اپنی ٹیم کے اسکور کو آگے بڑھایا۔ تاہم یشویر گاڈ نے چوتھے اوور میں چیتنیا ریڈی (5 رنز) کو آؤٹ کر دیا۔ اگلے اوور میں وگنیش (30 رن) بھی پرناو ورما کا شکار ہو گئے۔ دو اوورز میں دو ضربوں نے اسٹرائیکرز کی رفتار کو کم کر دیا، جس سے وہ پہلے چھ اوورز میں 50/2 پر رہ گئے۔ پرگیہ ریڈی (9 رنز) کو بھی نویں اوور میں اجے نے آؤٹ کیا، گنیش نے شاندار کیچ لیا۔
اسٹرائیکرز کے روہت رائیڈو کے 22 گیندوں پر 35 رنز
روہت رائیڈو نے 22 گیندوں پر 35 رنز بنا کر اننگز کو آگے بڑھایا، لیکن سری نکیتن نے انہیں 12ویں اوور میں ڈگ آؤٹ پر واپس بھیج دیا۔ پرتیک پوار نے 22 گیندوں پر 30 رنز بنائے، لیکن اسٹرائیکرز اپنی رفتار دوبارہ حاصل نہ کر سکے اور وقفے وقفے سے وکٹیں گنوائیں۔
آخری پانچ وکٹیں صرف 20 رن پر گر گئیں
اجے نے اپنی شاندار کارکردگی کے ساتھ ٹورنامنٹ کے اپنے پہلے چار وکٹ لیے، جب کہ اسپنر یشویر (2/15) اور پرناو (2/25) نے دو دو وکٹ لیے۔ پالامورو اسٹرائیکرز نے اپنی آخری پانچ وکٹیں صرف 20 رن پر گنوائیں اور ٹیم 19.4 اوور میں 141 رن پر آل آؤٹ ہوگئی۔
جارحانہ بلے بازی، 13 گیندوں میں 35 رنز، تیسرے اوور میں 24 رنز
ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے، ای-چیمپیئنز نے ایک مشکل آغاز کیا، کیونکہ رشبھ بسلاس نے دوسرے اوور میں ایک میڈن اوور پھینکا اور ایک وکٹ بھی حاصل کی۔ سائی وکاس ریڈی چار گیندوں پر ایک رن بنا کر آؤٹ ہوئے۔ کپتان ابھیرتھ ریڈی نے جارحانہ بلے بازی کرتے ہوئے تیسرے اوور میں 24 رنز بنائے۔ انہوں نے 13 گیندوں میں 35 رنز بنائے جس میں پانچ چوکے اور چند چھکے شامل تھے، اس کے بعد وہ رشبھ پنت کے ہاتھوں آؤٹ ہو گئے۔
60 گیندوں پر 92 رنز کی ناقابل شکست شراکت
روی کرن نے پانچویں اوور میں یشویر کو بھی آؤٹ کر دیا، جس سے پاور پلے کے اختتام پر ای چیمپئنز کو 55/3 پر محدود کر دیا گیا۔ جب ای چیمپئنز مشکل میں تھے، انویتھ اور گنیش نے چارج سنبھال لیا اور اننگز کو مستحکم کیا۔ دونوں نے ٹیم کو فتح دلانے کے بعد ہی پویلین لوٹے۔ انہوں نے 60 گیندوں پر 92 رنز کی ناقابل شکست شراکت داری کی اور کئی اچھے شاٹس کھیلے۔ انویتھ نے 42 گیندوں پر 53 رنز بنائے جب کہ گنیش نے 30 گیندوں پر 50 رنز بنا کر اپنی ٹیم کو پہلے میچ میں سات وکٹوں سے شاندار جیت دلائی۔