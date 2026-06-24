ٹی جی ٹوئنٹی لیگ: رنگا ریڈی رائزرز نے میدک فالکنز کو پانچ وکٹوں سے شکست دی
رنگا ریڈی رائزرز نے 165 رنز کا ہدف 19.2 اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔
Published : June 24, 2026 at 10:20 AM IST
حیدرآباد، تلنگانہ: ٹی جی 20 لیگ 2026 جاری ہے۔ جس میں منگل کی رات (23 جون) کو کھیلے گئے ٹی جی 20 لیگ کے پانچویں میچ میں، رنگاریڈی رائزرز نے میدک فالکنز کو پانچ وکٹوں سے شکست دی۔ ٹورنامنٹ میں یہ ان کی مسلسل دوسری جیت ہے۔ رائزرز نے 165 رنز کا ہدف 19.2 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ راکیش (38*) سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی تھے۔ آرون جارج نے 27، اویناش راؤ نے 25 اور تھیاگ راجن نے 21 رنز بنائے۔ میدک کے گیند بازوں میں ورون نے دو وکٹیں حاصل کیں، جب کہ تیجا، غازی اور احوینن نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔
اس سے قبل ٹاس جیت کر بیٹنگ کرنے والی میدک کی ٹیم 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 164 رنز ہی بنا سکی۔ پانچویں نمبر پر آتے ہوئے، وکرم نائک (38 گیندوں پر 49 رنز، 1 چوکا، 4 چھکے) نے متاثر کیا، لیکن وہ نصف سنچری سے پیچھے رہ گئے۔
Ranga Reddy Risers make it two in two! ✌️— tg20official (@tg20official) June 23, 2026
After imposing themselves with the ball, the Risers enjoyed contributions across the batting order to take them home comfortably in the end, having them sit atop the points table after successive wins.#RRRvMF #SreenidhiUniversityTG20… pic.twitter.com/XA9KhVZc0o
پورنانند راؤ کے 20 گیندوں پر 38 رنز
اوپنر سائی پورنانند راؤ (20 گیندوں پر 38 رنز، 6 چوکے، 1 چھکا) نے بھی متاثر کیا۔ نمن اگروال (30 گیندوں پر 37 رنز) نے بھی عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ سوریہ تیجا نے 10 رن بنائے۔ شرنجیت ریڈی (6) اور روی تیجا (6) سنگل ہندسوں (10 سے کم) پر آؤٹ ہوئے۔ رنگاریڈی کے گیند بازوں تنئے تھاگراجن نے 3، کریپا نے 2، تنائے جدو نے 2 اور ارون کمار نے ایک وکٹ حاصل کی۔
حیدرآباد ای چیمپئنز کا شاندار ڈیبیو
پہلے دن میں، حیدرآباد ای چیمپئنز نے TG20 لیگ میں اپنی مہم کا آغاز ایک بڑی جیت کے ساتھ کیا۔ راجیو گاندھی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے چوتھے میچ میں ای چیمپئنز نے پالامورو اسٹرائیکرز کے خلاف 141 رنز کا ہدف 15.4 اوورز میں صرف 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔
Two points added to cart! 🛒— tg20official (@tg20official) June 23, 2026
The Hyderabad E Champions open their account with a smart win! ✌️
Powered by the bowlers and ably supported by their batters, the Champions race to victory in their first clash!#PSvHEC #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/igBXEUrxFV
انویتھ ریڈی 53 رنز اور گنیش گڈوگو کے 50 رنز
اجے دیو گاڈ نے ای چیمپئنز کے لیے جارحانہ بولنگ کرتے ہوئے 21 رنز کے عوض چار وکٹیں حاصل کیں۔ اس شاندار کارکردگی کے نتیجے میں اسٹرائیکرز 19.4 اوورز میں 141 رنز پر ڈھیر ہو گئے۔ حیدرآباد ای چیمپئنز کے لیے بلے بازی کرتے ہوئے انویتھ ریڈی (53 رنز) اور گنیش گڈوگو (50 رنز) نے نصف سنچریاں اسکور کیں، جنہوں نے اپنے پہلے میچ میں ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ انویتھ ریڈی کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔
24 جون کو کھیلے جائیں گے دو میچ
- کھمم بمقابلہ ورنگل - 2:15 PM
- نلگنڈہ بمقابلہ کریم نگر - شام 7:15