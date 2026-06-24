ETV Bharat / sports

ٹی جی ٹوئنٹی لیگ: رنگا ریڈی رائزرز نے میدک فالکنز کو پانچ وکٹوں سے شکست دی

رنگا ریڈی رائزرز نے 165 رنز کا ہدف 19.2 اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔

tg20 league ranga reddy risers defeated medak falcons by 5 wicket Urdu News
رنگا ریڈی رائزرس نے میدک فالکنز کو 5 وکٹوں سے شکست دی (IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 24, 2026 at 10:20 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد، تلنگانہ: ٹی جی 20 لیگ 2026 جاری ہے۔ جس میں منگل کی رات (23 جون) کو کھیلے گئے ٹی جی 20 لیگ کے پانچویں میچ میں، رنگاریڈی رائزرز نے میدک فالکنز کو پانچ وکٹوں سے شکست دی۔ ٹورنامنٹ میں یہ ان کی مسلسل دوسری جیت ہے۔ رائزرز نے 165 رنز کا ہدف 19.2 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ راکیش (38*) سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی تھے۔ آرون جارج نے 27، اویناش راؤ نے 25 اور تھیاگ راجن نے 21 رنز بنائے۔ میدک کے گیند بازوں میں ورون نے دو وکٹیں حاصل کیں، جب کہ تیجا، غازی اور احوینن نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

اس سے قبل ٹاس جیت کر بیٹنگ کرنے والی میدک کی ٹیم 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 164 رنز ہی بنا سکی۔ پانچویں نمبر پر آتے ہوئے، وکرم نائک (38 گیندوں پر 49 رنز، 1 چوکا، 4 چھکے) نے متاثر کیا، لیکن وہ نصف سنچری سے پیچھے رہ گئے۔

پورنانند راؤ کے 20 گیندوں پر 38 رنز

اوپنر سائی پورنانند راؤ (20 گیندوں پر 38 رنز، 6 چوکے، 1 چھکا) نے بھی متاثر کیا۔ نمن اگروال (30 گیندوں پر 37 رنز) نے بھی عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ سوریہ تیجا نے 10 رن بنائے۔ شرنجیت ریڈی (6) اور روی تیجا (6) سنگل ہندسوں (10 سے کم) پر آؤٹ ہوئے۔ رنگاریڈی کے گیند بازوں تنئے تھاگراجن نے 3، کریپا نے 2، تنائے جدو نے 2 اور ارون کمار نے ایک وکٹ حاصل کی۔

حیدرآباد ای چیمپئنز کا شاندار ڈیبیو

پہلے دن میں، حیدرآباد ای چیمپئنز نے TG20 لیگ میں اپنی مہم کا آغاز ایک بڑی جیت کے ساتھ کیا۔ راجیو گاندھی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے چوتھے میچ میں ای چیمپئنز نے پالامورو اسٹرائیکرز کے خلاف 141 رنز کا ہدف 15.4 اوورز میں صرف 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔

انویتھ ریڈی 53 رنز اور گنیش گڈوگو کے 50 رنز

اجے دیو گاڈ نے ای چیمپئنز کے لیے جارحانہ بولنگ کرتے ہوئے 21 رنز کے عوض چار وکٹیں حاصل کیں۔ اس شاندار کارکردگی کے نتیجے میں اسٹرائیکرز 19.4 اوورز میں 141 رنز پر ڈھیر ہو گئے۔ حیدرآباد ای چیمپئنز کے لیے بلے بازی کرتے ہوئے انویتھ ریڈی (53 رنز) اور گنیش گڈوگو (50 رنز) نے نصف سنچریاں اسکور کیں، جنہوں نے اپنے پہلے میچ میں ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ انویتھ ریڈی کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔

24 جون کو کھیلے جائیں گے دو میچ

  1. کھمم بمقابلہ ورنگل - 2:15 PM
  2. نلگنڈہ بمقابلہ کریم نگر - شام 7:15

یہ بھی پڑھیں:

ٹی جی ٹوئنٹی لیگ میں تلک ورما کی دھماکہ خیز سنچری، میدک فالکنز نے ریکارڈ 259 کا تعاقب کرتے ہوئے رقم کی تاریخ

وجے دیورکونڈا بنے ٹی جی 20 لیگ کے برانڈ ایمبیسیڈر، راموجی گروپ کی فرنچائزی 'حیدرآباد ای چیمپئنز' نے کسی کمر

TG20 لیگ کی نیلامی میں 160 کھلاڑی ہتھوڑے کے نیچے چلے گئے، تمام آٹھ ٹیموں کے مکمل سکواڈز پر ایک نظر

تلنگانہ میں کرکٹ کے نئے دور کا آغاز، راموجی گروپ نے حیدرآباد کی ٹیم کو کروڑوں روپے میں خریدا

ٹیم انڈیا کے سابق کرکٹر امباتی رائیڈو کی موجودگی میں TG20 ٹرافی کی نقاب کشائی کی گئی

ٹی جی20 لیگ 2026: حیدرآباد ای چیمپئنز ٹائٹل جیتنے کے لیے فیورٹ

TAGGED:

TG20 2026
TG20 LEAGUE 2026
HYDERABAD E CHAMPIONS
RR RISERS DEFEATED MEDAK FALCONS
RANGA REDDY RISERS VS MEDAK FALCONS

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.