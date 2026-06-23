ٹی جی ٹوئنٹی میں تلک ورما کی دھماکہ خیز سنچری، میدک فالکنز نے ریکارڈ 259 کا تعاقب کرتے ہوئے رقم کی تاریخ
تلک ورما نے 56 گیندوں پر ناقابل شکست 136 رنز بنائے جس میں 14 چوکے اور 8 چھکے شامل تھے۔
Published : June 23, 2026 at 4:05 PM IST
حیدرآباد: حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں پیر (22 جون) کو ٹی جی 20 ٹورنامنٹ کے تیسرے میچ میں، میدک فالکنز کے کپتان تلک ورما نے شاندار بلے بازی کی۔ ان کی ٹیم نے ورنگل واریئرس کے خلاف 259 کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے تین وکٹوں سے سنسنی خیز فتح حاصل کی۔
ورنگل واریئرس کے کپتان امن راؤ پرالا نے 32 گیندوں میں سنچری بنا کر اس ہائی اسکورنگ میچ کے لیے ٹون سیٹ کیا۔ انہوں نے 48 گیندوں میں 142 رنز بنائے جس سے ان کی ٹیم کو 259 کا مشکل ہدف کھڑا کرنے میں مدد ملی۔
We still cannot believe what we've seen! 🤯— tg20official (@tg20official) June 22, 2026
The Medak Falcons record the joint third-highest chase in all T20 history! 😍#WWvMF #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/fenxUN0q5K
15ویں اوور میں ٹیم کا اسکور 190/6
جواب میں تلک کے ناقابل شکست 136 رنز (جس میں 14 چوکے اور 8 چھکے شامل تھے) اور وکرم نائک کی اہم مختصر لیکن تیز اننگز (12 گیندوں پر 27 رنز) نے فالکنز کو فتح دلائی۔ 15ویں اوور میں ٹیم کا اسکور 190/6 تھا لیکن ان کی اننگز کی بدولت ٹیم نے دو گیندیں باقی رہ کر فتح حاصل کر لی۔
TAKE A BOW, AMAN! 🫡— tg20official (@tg20official) June 22, 2026
The Warriors skipper blazes away to the fastest-ever 💯 in Indian T20 leagues! 🥵
Take a moment to let this incredible achievement sink in! 👏#WWvMF #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/azZebs2d7c
ٹورنامنٹ کا اب تک کا سب سے زیادہ پاور پلے اسکور
ورنگل واریرس نے امن کی بدولت شاندار شروعات کی۔ انہوں نے جارحانہ انداز میں بلے بازی کی اور صرف 17 گیندوں میں شاندار نصف سنچری مکمل کی۔ ہرشیت چودھری کے ساتھ مل کر، انہوں نے شروع سے ہی میدک فالکنز کے گیند بازوں پر بہت دباؤ ڈالا۔ ایک ساتھ، انہوں نے پاور پلے میں واریئرز کو 101/0 تک پہنچا دیا، جو ٹورنامنٹ کا اب تک کا سب سے زیادہ پاور پلے اسکور ہے۔
Goosebumps! 🥶— tg20official (@tg20official) June 22, 2026
Stuff of dreams, really. The whole of Medak Falcons feel it. The whole of Telangana feels it! 😍😍#WWvMF #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/cASKvz7vgs
ہرشیت نے 23 گیندوں پر تیز 35 رنز بنائے
اوپننگ جوڑی نے رنز بنانے کا سلسلہ جاری رکھا اور پہلی وکٹ کے لیے 133 رنز جوڑے۔ آخر کار نویں اوور میں این سوریا تیجا نے ہرشیت کو آؤٹ کر کے پہلی وکٹ حاصل کی۔ ہرشیت نے 23 گیندوں پر تیز 35 رنز بنائے۔ تاہم تب تک بڑے اسکور کی بنیاد رکھ دی گئی تھی۔
پہلی TG20 سنچری
اپنے ساتھی کے آؤٹ ہونے کے بعد بھی امن سست نہیں ہوئے۔ انہوں نے میدان کے چاروں طرف شاندار اور طاقتور شاٹس کے ساتھ اپنا حملہ جاری رکھا۔ اس طرح وہ کھیلی جا رہی پہلی ٹی جی 20 میں سنچری بنانے والے پہلے بلے باز بن گئے۔ انہوں نے یہ کارنامہ صرف 32 گیندوں میں انجام دیا اور ٹورنامنٹ کی اب تک کی سب سے یادگار اننگز کھیلی۔
Player of the Match 🏅— tg20official (@tg20official) June 22, 2026
In a successful chase of 2️⃣5️⃣9️⃣, there could be only one man who'd win this award - Tilak 'Phenomenal' Varma! ⚡️#WWvMF #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/VlsGKalaMR
ٹیم 14ویں اوور میں 200 تک پہنچ چکی تھی
آئی پی ایل 2026 کے لیے راجستھان رائلز کے ذریعہ منتخب کردہ 22 سالہ نوجوان نے واریئرز کو آدھے راستے پر 146/1 تک پہنچا دیا۔ ان کی ٹیم 14ویں اوور میں 200 تک پہنچ چکی تھی جب راہل کنٹا نے فالکنز کے لیے امن کی اہم وکٹ حاصل کی۔ اس سے ان کی 48 گیندوں پر 142 رنز کی شاندار اننگز کا خاتمہ ہوا جس میں 12 چوکے اور 13 چھکے شامل تھے۔
Statement chase! 💪🏻— tg20official (@tg20official) June 22, 2026
Reliving the final over of a historic chase that saw the Medak Falcons bulldoze to a thumping win! 🔥 #WWvMF #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/yloAFmS9lQ
Statement chase! 💪🏻— tg20official (@tg20official) June 22, 2026
Reliving the final over of a historic chase that saw the Medak Falcons bulldoze to a thumping win! 🔥 #WWvMF #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/yloAFmS9lQ
فالکنز اننگز کے آخری حصے میں نقصانات کو کسی حد تک روکنے میں کامیاب رہے، تلک ورما اور مدھوکر مانے نے ایک جوڑی وکٹ حاصل کی۔ اس کے باوجود، مروگن ابھیشیک کے 15 گیندوں پر 32 رن کی تیز گیند نے واریئرز کو 258/7 کے بڑے مجموعی اسکور تک پہنچایا۔
تلک نے فالکنز کو مطلوبہ رن ریٹ برقرار رکھنے میں مدد تلک جارحانہ
رن کے تعاقب میں ایک دلچسپ آغاز ہوا۔ 17 رنز دینے کے باوجود، انیرودھ سریواتسا نے پہلے ہی اوور میں نمن اگروال (4 گیندوں پر 12) کو آؤٹ کرکے اپنی ٹیم کو ابتدائی کامیابی دلائی۔ تلک نے فالکنز کو مطلوبہ رن ریٹ برقرار رکھنے میں مدد کے لیے جارحانہ انداز میں کھیلنا شروع کیا، چوتھے اوور میں اپنی پچاس رنز تک پہنچ گئے۔ اگرچہ پاور پلے کے آخری اوور میں شرنجیت ریڈی (12 گیندوں پر 25) رن آؤٹ ہو گئے لیکن فالکنز ابھی بھی 85/2 پر تھے۔
ٹیم انڈیا کے T20 نائب کپتان نے اپنی شاندار فارم کو جاری رکھتے ہوئے 22 گیندوں میں اپنی نصف سنچری مکمل کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو آٹھ اووروں میں 100 کے قریب پہنچا دیا۔ اگرچہ شونک کلکرنی نے نویں اوور میں روی تیجا کی وکٹ حاصل کی لیکن فالکنز میچ میں چھائے رہے۔
آخری پانچ اووروں میں 65 رنز درکار
ان کے رن کے تعاقب کو اس وقت دھچکا لگا جب انہوں نے تین اوورز میں تین وکٹیں گنوادیں اور 15ویں اوور تک 190/6 پر اسکور پہنچا دیا۔ آخری پانچ اووروں میں 65 رنز درکار تھے، تلک نے 42 گیندوں میں اپنی سنچری مکمل کی اور وکرم کے ساتھ 58 رنز کی شراکت داری کرکے فالکنز کی امیدوں کو زندہ رکھا۔
ہائی اسکورنگ سنسنی خیز میچ
وکرم (12 گیندوں پر 27 رنز) دوسرے آخری اوور میں آؤٹ ہوئے۔ ان کی مختصر لیکن موثر اننگز اہم ثابت ہوئی۔ جب میچ ایک اہم موڑ پر پہنچا تو تلک نے ڈٹ کر میچ کو آخری لمحات تک پہنچا دیا۔ آخری اوور میں 20 رنز درکار تھے اور صرف تین وکٹیں باقی تھیں، انہوں نے 56 گیندوں پر ناقابل شکست 136 رنز بنا کر اپنی ٹیم کو فتح سے ہمکنار کیا۔ یہ ایک ہائی اسکورنگ سنسنی خیز میچ تھا، جس میں ٹیم نے 259 کا ہدف دو گیندیں باقی رہ کر حاصل کر لیا۔