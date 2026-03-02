مغربی ایشیا میں جنگ کے اثرات: سینسیکس891 پوائنٹس گرا، نفٹی بھی268 سے زیادہ گر گیا
صبح 9:28 بجے تک سیکٹرل انڈیکس سرخ رنگ میں ٹریڈ کررہے تھے۔ نفٹی ریئلٹی اور آئل اینڈ گیس میں سب سے زیادہ کمی دیکھی گئی۔
Published : March 2, 2026 at 10:50 AM IST
ممبئی: امریکا، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کی وجہ سے پیر کو ہندوستانی اسٹاک مارکیٹس نمایاں کمی کے ساتھ کھلیں۔ صبح 9:28 بجے تک سینسیکس 891 پوائنٹس یا 1.10 فیصد گر کر 80,395 پر آگیا اور نفٹی 268 پوائنٹس یا 1.07 فیصد گر کر 24,909 پر آگیا۔ اسی طرح نفٹی مڈ کیپ 100 1.14 فیصد گرا اور نفٹی سمال کیپ 100 1.35 فیصد گرا۔
صبح سے ہی مختلف شعبوں کے انڈیکس سرخ رنگ میں ٹریڈ کر رہے تھے۔ ہفتے کے پہلے دن ابتدائی تجارت میں، نفٹی ریئلٹی، آئل اینڈ گیس اور آٹو سب سے زیادہ خسارے میں رہے، جو بالترتیب 2.19 فیصد، 1.81 فیصد اور 1.35 فیصد گر گئے۔
فضائی حدود بند ہونے پر ایئر لائن اسٹاک دباؤ میں
مارکیٹ کے تجزیہ کاروں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی غیر یقینی صورتحال تجارتی سیشن کے دوران خطرے کی بھوک کو کم کر سکتی ہے۔ مارکیٹ پر نظر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں مخصوص راستوں پر پروازوں کی معطلی کے بعد ایئر لائن اسٹاک دباؤ میں رہ سکتے ہیں، جو علاقائی عدم استحکام کے فوری آپریشنل اثرات کی عکاسی کرتا ہے۔
جنگ کی وجہ سے خام تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ
انہوں نے مزید کہا کہ پیر کو ہفتہ وار نفٹی کی میعاد ختم ہونے سے پہلے، ہولی کے لیے مارکیٹ بند ہونے سے، اس کی توثیق میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ مارکیٹ کھلنے سے پہلے، تجزیہ کاروں نے کہا کہ نفٹی چارٹ پر لگاتار چوتھی ریڈ کینڈل کی تشکیل اور 200 دن کے EMA کے نیچے حالیہ بندش پہلے سے ہی بڑھتے ہوئے مندی کے غلبہ اور کمزور وسیع تر رجحان کی نشاندہی کرتے ہیں۔
دریں اثنا، مغربی ایشیا میں جنگ کی وجہ سے خام تیل کی قیمتوں میں 7 فیصد سے زیادہ اضافہ ہوا، کیونکہ خوردہ سرمایہ کاروں کو خدشہ تھا کہ امریکہ اور ایران کی جنگ کا بڑا علاقائی اثر پڑے گا، جس سے سپلائی میں نمایاں رکاوٹیں آئیں گی۔
ایشیائی منڈیوں پر جنگ کے اثرات
ایشیائی منڈیوں میں، فضائی حدود کی بندش اور مشرق وسطیٰ میں ہوائی اڈے کی بندش کی وجہ سے ٹریول مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ایئر لائن اسٹاکس سب سے زیادہ گرے۔ چین کا شنگھائی انڈیکس فلیٹ رہا اور شینزین انڈیکس 0.75 فیصد گر گیا۔ جاپان کا نکی 1.5 فیصد اور ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ انڈیکس 1.68 فیصد گر گیا۔
جنوبی کوریا کا کوسپی 1 فیصد گر گیا۔ پچھلے تجارتی سیشن میں امریکی مارکیٹیں زیادہ تر سرخ رنگ میں بند ہوئیں، Nasdaq میں 0.92 فیصد، S&P 500 میں 0.43 فیصد اور Dow Jones کی صنعتی اوسط میں 1.05 فیصد کی کمی واقع ہوئی۔