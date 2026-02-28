اسرائیل پر ایران، لبنان اور یمن سے چوطرفہ جوابی حملے، دھماکوں نے شمالی اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا، سائرن بجنے لگے
ایران نے اسرائیل کے ساتھ ساتھ قطر، بحرین اور یو اے ای میں امریکی بیس کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔
Published : February 28, 2026 at 1:54 PM IST
ایران کی جانب میزائل داغے جانے کے بعد اسرائیل نے ملک گیر انتباہ جاری کر دیا ہے۔ یہ انتباہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کے بعد سامنے آیا ہے۔
الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ ایران کے میزائل حملوں کے بعد دھماکوں نے شمالی اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔
دھماکوں کی بازگشت عین اس وقت ہوئی جب اسرائیلی فوج نے کہا کہ وہ اپنے فضائی دفاعی نظام کو ایرانی حملوں پر قابو پانے کے لیے استعمال کرے گی۔
دوسری جانب، لبنان سے حزب اللہ اور یمن سے حوثیوں نے اسرائیل پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ ایرانی حملوں اسرائیل میں کسی جانی یا مالی نقصان کے بارے میں فوری طور پر اطلاع نہیں ملی ہے۔
ایران کی جانب سے قطر میں امریکی بیس کو میزائل کے ذریعہ نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ قطر کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ایرانی میزائل کو پیٹریاٹ ڈیفنس سسٹم نے ناکارہ بنا دیا ہے۔
ایران نے متحدہ عرب امارات میں واقع امریکی بیس پر بھی میزائل داغ دی ہے۔ الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ، متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی سے ایک زوردار دھماکے کی اطلاع ملی ہے۔
بحرین نے تصدیق کی ہے کہ امریکی بحریہ کے پانچویں بحری بیڑے کے ہیڈ کوارٹر کو ایران نے میزائل حملے سے نشانہ بنایا ہے۔
ایک ایرانی اہلکار نے خبر رساں ادارے روئٹرز کو بتایا ہے کہ تہران کے جوابی حملے امریکہ اسرائیل کو کچلنے کے لیے تیار ہیں۔
الجزیرہ نے ایک ایرانی اہلکار کے حوالے سے رپورٹ کیا، جس میں اہلکار نے اسرائیل سے کہا کہ "جو آنے والا ہے اس کے لیے تیاری کرے، اور ہمارا ردعمل عوامی ہو گا، اور کوئی سرخ لکیریں نہیں ہیں"۔
اہلکار نے کہا، "مشرق وسطی میں تمام امریکی اور اسرائیلی اثاثے اور مفادات ایک جائز ہدف بن چکے ہیں۔ اس جارحیت کے بعد کوئی سرخ لکیریں نہیں ہیں، اور سب کچھ ممکن ہے، بشمول وہ منظرنامے جن پر پہلے غور نہیں کیا گیا تھا،"
"امریکہ اور اسرائیل نے ایک جارحیت اور جنگ شروع کی ہے جس کے وسیع اور دیرپا اثرات ہوں گے۔ ہمیں امریکی اسرائیل کی مشترکہ جارحیت سے کوئی تعجب نہیں ہوا اور ہمارے پاس کوئی وقت کی حد کے بغیر ایک پیچیدہ ردعمل ہے،" اہلکار نے مزید کہا کہ ایران سے تحمل کا مظاہرہ کرنے یا ہتھیار ڈالنے کی کوئی بھی کال "ناقابل قبول" ہے۔
وہیں ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے سوشل میڈیا پر اسرائیل اور امریکہ کو انتباہ دیا ہے۔
انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھا، "ہم نے آپ کو خبردار کیا! اب آپ نے ایک ایسا راستہ اختیار کر دیا ہے جس کا اختتام اب آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔"
دوسری جانب، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں کہا کہ امریکہ نے "ایران میں بڑی جنگی کارروائیاں" شروع کر دی ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران نے اپنا جوہری پروگرام جاری رکھا ہوا ہے اور وہ امریکہ تک پہنچنے کے لیے میزائل تیار کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔
امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی عوام سے "اپنی حکومت حاصل کرنے" کی اپیل کی ہے۔ ٹرمپ نے کہا: "یہ لینا تمہارا کام ہے۔"
تہران کے مرکز میں خامنہ ای کے احاطے کو جانے والی سڑکوں کو حکام نے بند کر دیا ہے۔ وزارت ٹرانسپورٹ کے مطابق ہمسایہ ملک عراق نے اپنی فضائی حدود بند کر دی ہیں۔
آپریشن کے بارے میں بریفنگ دینے والے ایک اہلکار کے مطابق، اسرائیلی مہم کے اہداف میں ایران کی فوج، حکومت کی علامتیں اور انٹیلی جنس اہداف شامل تھے۔
ٹرمپ ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے لیے ایک معاہدہ چاہتے تھے۔ ایران نے جنگ کو ٹالنے کی امید کی تھی۔ لیکن ایران نے کہا کہ، اسے یورینیم افزودہ کرنے کا حق حاصل ہے اور وہ اپنے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل پروگرام یا حماس اور حزب اللہ جیسے مسلح گروپوں کی حمایت جیسے دیگر مسائل پر بات نہیں کرنا چاہتا۔
یہ فوری طور پر واضح نہیں تھا کہ آیا ایران فوری طور پر جوابی حملہ کرے گا، لیکن اس نے خبردار کیا تھا کہ امریکی فوجی اہلکار اور خطے میں پھیلے ہوئے اڈے کسی بھی جوابی کارروائی کا نشانہ ہوں گے۔
اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے اس حملے کو "خطرات کو دور کرنے کے لیے کیا گیا" حملہ قرار دیا۔
اسرائیل کے کئی اسپتالوں نے اپنے ہنگامی پروٹوکول کا آغاز کر دیا ہے، جس میں مریضوں کو منتقل کرنا اور زیر زمین سہولیات میں سرجری شامل ہیں۔
تہران میں، عینی شاہدین نے خامنہ ای کے دفتر سے پہلے دھماکے کی آواز سنی۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے بعد میں بغیر وجہ بتائے دھماکے کی اطلاع دی۔
اسرائیل نے اپنی فضائی حدود کو بند کر دیے ہیں اور وہاں سائرن بج رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے " اسرائیل کی طرف میزائل داغے جانے کے امکان کے لیے عوام کو تیار کرنے کے لیے ایک فعال الرٹ جاری کیا ہے۔"
اس دوران ایران نے اپنی فضائی حدود کو بند کر دیا اور موبائل فون سروس منقطع کر دی گئی۔
