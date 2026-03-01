ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی شہادت کے خلاف کشمیر میں احتجاجی مظاہرے
اسرائیلی اور امریکی حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی ہلاکت کے خلاف کشمیر میں احتجاجی مظاہرے پھوٹ پڑے۔
Published : March 1, 2026 at 9:54 AM IST
سری نگر، جموں وکشمیر، (میر فرحت): جموں و کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سری نگر اور دیگر شیعہ آبادی والے علاقوں میں اسرائیلی اور امریکی حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی ہلاکت کے خلاف مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں۔
سری نگر کے لال چوک میں واقع گھنٹہ گھر میں آج اتوار کی صبح سینکڑوں مظاہرین جمع ہوئے اور خامنہ ای کے قتل کے خلاف سوگ منایا۔ پلوامہ، بڈگام اور وادیٔ کشمیر کے دیگر شیعہ آبادی والے علاقوں میں بھی مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں۔ سوگواروں نے خامنہ ای کی تصویریں اٹھا رکھی تھیں اور امریکا اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔
ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کا اعلان
قبل ازیں ایران کے سرکاری ٹی وی نے اتوار کو علی الصبح خامنہ ای کی موت کی تصدیق کی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 86 سالہ رہنما کی ہلاکت کے چند گھنٹے بعد۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن IRNA اور سرکاری نیوز ایجنسی نے خامنہ ای کی رہائش گاہ پر بڑے پیمانے پر امریکی اور اسرائیلی حملے کا ذکر کیے بغیر خامنہ ای کی موت کی اطلاع دی۔
سکیورٹی کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا
سرکاری ٹیلی ویژن پر ایک پیش کنندہ نے خامنہ ای کی موت کا اعلان صبح 5:00 بجے (IST صبح 7 بجے) کیا، کیونکہ چینل نے سوگ کی علامت کے طور پر سیاہ بینر کے ساتھ آرکائیو تصاویر نشر کیں۔ 86 سالہ خامنہ ای 1989 سے ایران کے سپریم لیڈر تھے۔ حکام نے بتایا کہ احتجاج کے پیش نظر، احتجاج کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے علاقوں میں تعینات پولیس اور نیم فوجی اہلکاروں کے ساتھ سکیورٹی کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔
کانگریس کمیٹی نے تمام سیاسی سرگرمیاں ملتوی کر دی
دریں اثنا، جموں و کشمیر میں پردیش کانگریس کمیٹی نے کہا کہ اس نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی جنہوں نے امریکی اسرائیل کے مشترکہ فضائی حملوں میں شہادت حاصل کی ہے کی تعزیت میں آج (01 مارچ) کو ہونے والی تمام سیاسی سرگرمیاں ملتوی کر دی ہیں۔
سپریم لیڈر کی شہادت پر دلی تعزیت کا اظہار
ایک بیان میں پارٹی نے کہا کہ اس نے ایرانی رہنما پر وحشیانہ فضائی حملوں کی شدید مذمت کی ہے اور انہیں امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے غیر انسانی، وحشیانہ اور بزدلانہ عمل قرار دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر طارق حمید قرہ نے اس عظیم نقصان پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرنے کے لیے پارٹی کی جانب سے تعزیت اور احتجاج درج کرانے کی قیادت کی۔ "پارٹی نے سپریم لیڈر کی شہادت پر دلی تعزیت کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ اور کارکن دکھ اور درد میں ایران کے ساتھ برابر کے شریک ہیں"۔