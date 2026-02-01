بجٹ 2026 کے پیش ہوتے ہی اسٹاک مارکیٹ کو جھٹکا، سینسیکس 2000 پوائنٹس نیچے، دھاتوں کے اسٹاک میں 18 فیصد کی کمی
بجٹ 2026 میں F&O ٹرانزیکشنز پر STT میں اضافہ کی وجہ سے مارکیٹ کریش۔ سینسیکس میں 2000 پوائنٹس اور نفٹی 700 پوائنٹس گر گئے
Published : February 1, 2026 at 1:29 PM IST
ممبئی: یونین بجٹ میں ایف اینڈ او (فیوچرز اینڈ آپشنز) لین دین پر سیکیورٹی ٹرانزیکشن ٹیکس (ایس ٹی ٹی) میں اضافے کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں تیز فروخت دیکھنے کو ملی۔ ایس ٹی ٹی کو 0.10 فیصد سے بڑھا کر 0.15 فیصد کر دیا گیا ہے۔ اس اعلان کے فوراً بعد، سرمایہ کاروں میں گھبراہٹ پھیل گئی، جس سے مارکیٹ میں نمایاں دباؤ پیدا ہوا۔
سینسیکس اور نفٹی میں تیزی سے گراوٹ
بجٹ کے اعلان کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی دیکھی گئی۔ بی ایس ای سینسیکس تقریباً 2000 پوائنٹس گرا اور 80,500 سے نیچے ٹریڈ ہوا۔ دریں اثنا، این ایس ای نفٹی بھی تقریباً 700 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 24,800 کی سطح سے نیچے آ گیا۔ مارکیٹ کی اس گراوٹ کے نتیجے میں سرمایہ کاروں کو کافی نقصان ہوا۔
زیادہ تر اسٹاک سرخ نشان پر
بی ایس ای کے سرفہرست 30 اسٹاکس میں سے صرف تین میں معمولی فائدہ ہوا، جب کہ 27 کا کاروبار کم ہوا۔ سن فارما، ٹی سی ایس، اور کوٹک مہندرا بینک کو چھوڑ کر، زیادہ تر دیگر اسٹاک آٹھ فیصد تک گر گئے۔ تقریباً تمام بڑے اسٹاکس میں فروخت کا دباؤ محسوس کیا گیا۔
کیپٹل اور میٹل سیکٹر سب سے زیادہ متاثر ہوئے
بجٹ کے بعد کیپٹل مارکیٹ اور میٹل سیکٹر میں سب سے زیادہ کمی دیکھی گئی۔ کیپٹل مارکیٹ اسٹاک جیسے بی ایس ای اور گروو بہت زیادہ فروخت ہوئے۔ میٹل اسٹاک جیسے ویدانتا، ہندوستان زنک، اور ہندوستان کاپر میں بھی تیزی سے کمی دیکھی گئی۔ جیسے ہی مارکیٹ کھلی، ہندوستان زنک تقریباً 10 فیصد، ہندوستان کاپر 18 فیصد سے زیادہ، اور ہندوستان ایلومینیم تقریباً پانچ فیصد گر گیا۔ ہنڈالکو کے شیئر بھی تقریباً سات فیصد گر گئے۔
تمام شعبوں میں دباؤ
مارکیٹ میں کمی صرف منتخب شعبوں تک محدود نہیں تھی۔ آٹو، فارما، ایف ایم سی جی، بینکنگ، اور پی ایس یو بینک جیسے شعبوں میں بھی نمایاں دباؤ دیکھا گیا۔ سرمایہ کاروں نے زیادہ تر شعبوں میں منافع بک کیا، جس کی وجہ سے مارکیٹ کی وسعت کمزور ہوئی۔
ایس ٹی ٹی کیا ہے اور اس میں اضافہ کیوں ہوا؟
اسٹاک مارکیٹ میں کسی بھی قسم کے شیئر یا مشتقات کی خرید و فروخت پر عائد ٹیکس کو سیکیورٹی ٹرانزیکشن ٹیکس (STT) کہا جاتا ہے۔ اس بجٹ نے ایف اینڈ او ٹرانزیکشنز پر ایس ٹی ٹی میں اضافہ کیا ہے، خاص طور پر آپشن پریمیم کی خرید و فروخت۔ اس میں پچھلی بار بھی اضافہ کیا گیا تھا۔ بڑھتی ہوئی ایس ٹی ٹی تجارتی لاگت میں اضافہ کرتی ہے، جس کا براہ راست اثر مختصر مدت اور ایف اینڈ او تاجروں پر پڑتا ہے۔
غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے اہم اعلان
تاہم مارکیٹ میں کمی کے درمیان بجٹ میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے بھی مثبت اعلان کیا گیا۔ اب، ہندوستانی نژاد غیر ملکی شہریوں (PIOs) کو ہندوستانی اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس سے آنے والے دنوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ متوقع ہے۔
دفاعی اسٹاک مضبوط نظر آئے
مارکیٹ میں وسیع تر گراوٹ کے باوجود دفاعی شعبے کے حصص میں خریداری دیکھنے میں آئی۔ بھارت الیکٹرانکس (بی ای ایل) اور ڈیٹا پیٹرنز جیسے حصص کا کاروبار تقریباً دو فیصد کے اضافے کے ساتھ ہوا۔ کچھ دھاتی اسٹاکس میں بھی اپنے دن کی کم ترین سطح سے معمولی بحالی دیکھی گئی۔
سرمایہ کاروں کے لیے آگے کا راستہ
مجموعی طور پر، اسپیشل ٹیکس (ایس ٹی ٹی) میں اضافے کے فیصلے نے یقینی طور پر مارکیٹ میں قلیل مدتی دباؤ پیدا کیا ہے۔ تاہم، مثبت غیر ملکی سرمایہ کاری کے اقدامات اور بعض شعبوں میں خریداری سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مارکیٹ میں استحکام واپس آ سکتا ہے۔ سرمایہ کاروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ محتاط رہیں اور جلد بازی میں کیے گئے فیصلوں سے گریز کریں۔
یہ بھی پڑھیں: