ایران کا دبئی پر بھی حملہ: پام جمیرہ علاقے کو بنایا نشانہ! چار زخمی
متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے اطلاع دی ہے کہ متحدہ عرب امارات پر ایرانی بیلسٹک میزائلوں سے بڑا حملہ کیا گیا ہے۔
Published : March 1, 2026 at 8:50 AM IST
ابوظہبی (یو اے ای): مختلف ممالک پر ایرانی حملوں کے بعد مغربی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان، ہنگامی ردعمل کی ٹیموں نے دبئی کے پام جمیرہ کے علاقے میں "آگ لگنے کے واقعے" کی جگہ کو فوری طور پر محفوظ کر لیا اور آگ پر قابو پالیا، ایک سرکاری بیان میں ہفتہ کو کہا گیا۔ دبئی میڈیا آفس نے اطلاع دی ہے کہ کم از کم چار افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق ہوئی ہے اور انہیں طبی سہولیات میں منتقل کر دیا گیا ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے، "دبئی حکام نے تصدیق کی ہے کہ پام جمیرہ کے علاقے میں ایک عمارت میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایمرجنسی رسپانس ٹیموں کو فوری طور پر تعینات کر دیا گیا اور علاقے کو محفوظ کر لیا گیا۔ دبئی سول ڈیفنس نے تصدیق کی ہے کہ آگ پر اب قابو پا لیا گیا ہے۔ چار افراد زخمی ہوئے ہیں اور انہیں طبی سہولیات میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ رہائشیوں اور زائرین کی حفاظت اور بہبود سب سے زیادہ ہے۔"
متحدہ عرب امارات (یو اے ای) کی وزارت دفاع نے بھی تصدیق کی ہے کہ ملک کی طرف داغے گئے ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کو "اعلی کارکردگی" کے ساتھ کامیابی کے ساتھ روک دیا گیا ہے۔ محدود مادی نقصان ہوا۔ وزارت نے کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے اپنی پوری تیاری اور تیاری کا اظہار کیا اور زور دیا کہ ملک کی سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کا مضبوطی سے مقابلہ کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
اس نے اس بات پر زور دیا کہ شہریوں، رہائشیوں اور زائرین کی حفاظت انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور اس پر سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ وزارت نے یہ بھی بتایا کہ متحدہ عرب امارات کے فضائی دفاعی نظام نے میزائلوں کو روکا، اور ملبہ ابوظہبی اور دبئی کے کئی علاقوں میں گرا۔ وزارت نے کہا، "نشانہ بنانا قومی خودمختاری اور بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی ہے، جو متحدہ عرب امارات کو اپنی سرزمین اور لوگوں کے تحفظ اور اس کی خودمختاری، سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کا مکمل حق دیتا ہے۔"
وزارت نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ متحدہ عرب امارات میں سرکاری ذرائع سے معلومات حاصل کریں اور افواہوں یا غیر تصدیق شدہ معلومات کو پھیلانے سے گریز کریں۔ آج صبح اسرائیلی پریس نے اطلاع دی کہ دبئی کے پام پر ایک ہوٹل کے باہر دھواں اور آگ دیکھی گئی۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی وائرل ویڈیوز میں دبئی کے مشہور ہوٹلوں میں سے ایک فیئرمونٹ کے باہر دھواں اور آگ کے شعلے دکھائی دیتے ہیں جہاں مغربی باشندے اکثر آتے ہیں۔