خامنہ ای کی بیٹی، داماد اور پوتے بھی مارے گئے؛ ایران غم میں ڈوب گیا، چالیس روزہ سوگ کا اعلان، لوگ سڑکوں پر نکل آئے
ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق 24 صوبوں میں امریکی اور اسرائیلی حملوں میں کم از کم 201 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
Published : March 1, 2026 at 11:10 AM IST
تہران: ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای اپنی بیٹی، داماد، پوتے اور متعدد فوجی کمانڈروں کے ساتھ امریکی اور اسرائیلی فضائی حملوں میں مارے گئے۔ خامنہ ای کا پورا خاندان ان حملوں کی زد میں آیا۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے خامنہ ای، ان کی بیٹی، داماد اور پوتے کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔
شمخانی کی موت کی تصدیق
سرکاری خبر رساں ایجنسی ایرنا (IRNA) کی رپورٹ کے مطابق خامنہ ای کے اعلیٰ سیاسی مشیر اور ایران کی دفاعی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی بھی تہران میں امریکی اسرائیلی حملوں میں مارے گئے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ آئی آر جی سی کے کمانڈر انچیف محمد پاکپور بھی مارے گئے۔
آئی آر جی سی نے بدلہ لینے کا عزم کیا
فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب نے خامنہ ای کے انتقال پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گئے ہیں اور ہم ان کے لیے اپنے دکھ اور غم کا اظہار کرتے ہیں۔
Grief and sorrow fill the holy shrine of Imam Reza in Mashhad as Iranians hear about the martyrdom of Ayatollah Khamenei.— Press TV 🔻 (@PressTV) March 1, 2026
Follow: https://t.co/mLGcUTS2ei pic.twitter.com/UV16DkQqhX
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ خطرناک ترین دہشت گردوں اور انسانیت کے قاتلوں کے ہاتھوں خامنہ ای کی شہادت اس عظیم رہبر کی سچائی اور حقیقی خدمات کے اعتراف کی علامت ہے۔ آئی آر جی سی نے کہا کہ ایرانی عوام اس کا بدلہ لیں گے اور ملکی اور غیر ملکی سازشوں کا مضبوطی سے مقابلہ کریں گے۔
ایران میں ماتم، لوگ سڑکوں پر نکل آئے
خامنہ ای اور ان کے اہل خانہ کی شہادت کے بعد پورے ایران میں سوگ کی لہر دوڑ گئی ہے۔ لوگ اپنے قائد کی موت پر غم اور غصے کا اظہار کرنے سڑکوں پر نکل رہے ہیں۔ خامنہ ای کے آبائی شہر مشہد کے مکین ان کے انتقال پر غم اور صدمے سے مغلوب ہیں۔ ایران کے پریس ٹی وی نے مشہد میں امام رضا کے مزار پر خامنہ ای کے حامیوں کو ان کی موت پر ماتم کرتے ہوئے دکھایا۔ بہت سے لوگوں کو روتے اور ماتم کرتے سنا جا سکتا ہے، جب کہ دوسرے غم میں فرش پر گرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں۔
🎥 خروش زنجانیها درپی شهادت حضرت آیتالله خامنهای https://t.co/wzZh5pHCpY pic.twitter.com/I1dwGwWuAk— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) March 1, 2026
دریں اثناء خامنہ ای کی وفات کے بعد تہران میں جشن اور آتش بازی کی بھی اطلاعات ہیں۔ بہت سے ایرانیوں نے خامنہ ای اور ان کی سکیورٹی فورسز کو حالیہ ہفتوں میں ملک بھر میں ہزاروں مظاہرین کے قتل کا حکم دینے کا الزام لگایا ہے۔
عراق میں بھی سوگ کی لہر، تین روزہ سرکاری سوگ
خامنہ ای کی موت سے شیعہ اکثریتی ملک عراق میں بھی سوگ کی لہر دوڑ گئی ہے۔ عراقی رہنما مقتدیٰ الصدر نے خامنہ ای کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ شیعہ رہنما نے ایکس (X) پر ایک بیان میں اپنے "دکھ اور غم" کا اظہار کیا۔ انہوں نے خامنہ ای کے اعزاز میں عراق میں تین روزہ سرکاری سوگ کا بھی اعلان کیا۔
بمباری "ہفتے بھر یا جب تک ضروری ہو"
اسرائیلی اور امریکی افواج نے ہفتے کے روز ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن شروع کیا، تہران سمیت 30 سے زائد مقامات پر بمباری کی، جو اتوار کو بھی جاری رہی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بمباری "ہفتے بھر یا جب تک ضروری ہو" بلا تعطل جاری رہے گی۔
فضائی حملوں میں کم از کم 201 افراد ہلاک
ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق جنوبی ایران میں اسکول پر حملے میں 108 افراد ہلاک ہوئے جب کہ 24 صوبوں میں فضائی حملوں میں کم از کم 201 افراد ہلاک ہوئے۔ ایران نے اسرائیل، قطر، متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین، اردن، سعودی عرب اور عراق سمیت مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے کرکے جوابی کارروائی کی۔ حملوں کے بعد کئی ممالک نے اپنی فضائی حدود بند کر دی ہیں۔