TSRTC Bus Journey Free for Womens in Telangana : గత మూడు రోజుల్లో యాదగిరిగుట్ట, వేములవాడ, దుబ్బాక, గజ్వేల్-ప్రజ్ఞాపూర్, హుజురాబాద్, మేడ్చల్, ముషీరాబాద్, మియాపూర్-2, జీడిమెట్ల, కుషాయిగూడ డిపోలు 100 శాతం ఓఆర్ సాధించాయని సజ్జనార్​ పేర్కొన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ నెల 9 వ తేది నుంచి ఈ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. పల్లె వెలుగు, ఎక్స్ ప్రెస్, సిటీ ఆర్డినరీ, మెట్రో ఎక్స్ ప్రెస్ బస్సుల్లో ఈ స్కీంను టీఎస్ఆర్టీసీ అమలు చేస్తోంది.

TSRTC Interduce New Buses in Telangana : ఫొటో కాపీలను స్మార్ట్ ఫోన్లలో చూపిస్తే ఉచిత ప్రయాణానికి(Free Journey in TSRTC for Telangana Womens) అనుమతి ఉండదని, గుర్తింపు కార్డుల్లోనూ ఫొటోలు స్పష్టంగా కనిపించాలని సజ్జనార్​ స్పష్టం చేశారు. ప్రభుత్వ ఆదేశాల ప్రకారం తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన మహిళలకే ఈ స్కీమ్ వర్తిస్తుందని, ఇతర రాష్ట్రాల మహిళలు విధిగా ఛార్జీలు చెల్లించి టికెట్ తీసుకోవాలని తెలిపారు. ప్రయాణికుల రద్దీకి అనుగుణంగా కొత్త బస్సులను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని టీఎస్ఆర్టీసీ యాజమాన్యం నిర్ణయించిందని వెల్లడించారు. అందులో భాగంగానే నాలుగైదు నెలల్లో దాదాపు 2,050 కొత్త బస్సులు అందుబాటులోకి వచ్చే విధంగా ప్లాన్ చేస్తున్నామన్నారు. అందులో 1,050 డీజిల్ 1,000 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు అందుబాటులోకి వస్తాయని, విడతల వారీగా ఆ బస్సులు వాడకంలోకి వస్తాయని పేర్కొన్నారు.