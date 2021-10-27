Pawan kalyan tweet: 'ఏపీ మాదక ద్రవ్యాల కేంద్రంగా మారింది'
Pawan kalyan tweet: 'ఏపీ మాదక ద్రవ్యాల కేంద్రంగా మారింది'
ఆంధ్రప్రదేశ్ మాదకద్రవ్యాల (ap drugs case)కు కేంద్రంగా మారిందని జనసేనాని పవన్కల్యాణ్ (Pavan Kalyan) వ్యాఖ్యానించారు. ఏపీ గంజాయి ప్రభావం దేశవ్యాప్తంగా ఉందని ట్వీట్ చేశారు. గంజాయి నివారణకు నేతలు చర్యలు తీసుకోవట్లేదని ట్విట్టర్ వేదికగా తెలిపారు. 2018లో తన పోరాటయాత్రలో చాలా ఫిర్యాదులు వచ్చాయన్న పవన్.. ప్రజా సమస్యలు తెలుసుకునేందుకు పోరాటయాత్ర చేశానన్నారు.
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During my ’ Porata Yatra’in 2018,which was meant to understand the socio,economic issues of people of the state. In the tribal areas of ‘ Andhra Orissa Border’ I had received numerous complaints about health, unemployment, illegal mining and also about ‘ganja trade & its mafia’. pic.twitter.com/OU74YN0LOk— Pawan Kalyan (@PawanKalyan) October 27, 2021
ఏవోబీలో గంజాయి మాఫియాపై ఫిర్యాదులు వచ్చాయని తెలిపారు. నిరుద్యోగం, అక్రమ మైనింగ్పైనా ఫిర్యాదులు వచ్చాయని.. హైదరాబాద్ సీపీ, నల్గొండ ఎస్పీ వ్యాఖ్యల వీడియోను జనసేనాని ట్వీట్ చేశారు.
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Hyderabad City-Police Commissioner’ Sri Anjani Kumar, (IPS) giving out details about how narcotics are being transported from AP to rest of the country pic.twitter.com/vo05EGqnKg— Pawan Kalyan (@PawanKalyan) October 27, 2021
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