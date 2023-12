MLA Harish Rao vs Minister Uttam Kumar Reddy in Assembly : మోటార్లకు మీటర్లు అంశంపై బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యే హరీశ్‌రావు, నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి(Harishrao vs uttam kumar Reddy)ల మధ్య మాటల యుద్ధం మొదలైంది. మోటార్లకు మీటర్లు పెట్టమని కేంద్రం చెప్పిందని ఎమ్మెల్యే హరీశ్‌రావు అనగా, ఆ మాటలపై నీటి పారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి తీవ్ర అభ్యంతరం తెలిపారు. మోటార్లకు మీటర్లు పెట్టమని కేంద్రం చెప్పిందా లేదా అని హరీశ్‌రావు ప్రశ్నించగా, విద్యుత్‌ బిల్లులు కట్టమని కేంద్రం ఎక్కడా చెప్పలేదని మంత్రి అన్నారు. శనివారం వాయిదా అనంతరం బుధవారం ప్రారంభమైన శాసనసభలో అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య స్వల్ప ఉద్రిక్తత జరిగింది. గత ప్రభుత్వం చేసిన పనులపై శ్వేతపత్రాలను(White Paper) విడుదల చేస్తుండగా యుద్ధం జరిగింది.