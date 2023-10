పిన్ మెసేజెస్​.. Pin Messages In Chat : వాట్సాప్​లో చాలా సందేశాలు ఉంటాయి. వాటిలో కొన్ని ముఖ్యమైన చాట్​లను వెతకాలంటే కాస్త శ్రమతో కూడుకున్న పనే. దీనికి చెక్​ పెట్టేందుకే 'Pin Messages In Chat' అనే ఫీచర్​ను తీసుకువచ్చింది వాట్సాప్​. దీని ద్వారా చాట్ లిస్ట్​లోని మూడు ముఖ్యమైన చాట్​లను వాట్సాప్​ స్క్రీన్​ టాప్​లో పిన్​ చేసుకోవచ్చు. ఇలా చాట్​లను పిన్ చేయడం వలన ప్రతిసారి మీరు సంబంధిత చాట్​ను వెతికేందుకు సమయాన్ని వృథా చేసుకోనక్కర్లేదు. ఇందుకోసం మీరు పిన్​ చేయాలనుకుంటున్న చాట్​ను లాంగ్​ప్రెస్​ చేయండి. దీంతో మీకు టాప్​లో పిన్​ ఆకారంలో ఉన్న సింబల్​ కనపిస్తుంది. దానిపై క్లిక్​ చేస్తే మీకు కావాల్సిన చాట్​ పిన్​ అవుతుంది.

కంపానియన్​ మోడ్​..

Companion Mode Feature : ఈ కంపానియన్​ మోడ్​ ఫీచర్​ సాయంతో ఒక ఫోన్​లో ఉన్న వాట్సాప్​ను మరో మొబైల్​లో కూడా సులువుగా యాక్సెస్​ చేసుకోవచ్చు. వాట్సాప్​ తీసుకువచ్చిన ఈ నయా ఫీచర్​ ద్వారా ఒక ఫోన్​లోని మీ వాట్సాప్​ అకౌంట్​ను మరొక ఫోన్​కు సులువుగా లింక్​ చేయవచ్చు. ఉదాహరణకు మీ దగ్గర ఒక ఆండ్రాయిడ్​ ఫోన్​తో పాటు ఐఫోన్​ కూడా ఉందనుకుందాం. అప్పుడు మీ ఆండ్రాయిడ్​ మొబైల్​లోని వాట్సాప్​ చాట్స్​ను ఐఫోన్​ డివైజ్​లో కూడా చూసుకోవచ్చు. ఇందుకోసం ముందుగా మీరు లింక్​ చేయాలనుకుంటున్న మొబైల్​లో.. వాట్సాప్​ను ఇన్​స్టాల్​ చేయండి. ఆ తరువాత 'link this device to an existing account'ను సెలెక్ట్​ చేసుకోని QR కోడ్​ను స్కాన్​ చేయండి. దీంతో మీ డివైజ్​లో కంపానియన్​ మోడ్​ ఎనేబుల్​ అవుతుంది.