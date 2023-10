వాట్సాప్​ ఛాట్​ను ఆర్కైవ్ చేయడం ఎలా? How to Archive WhatsApp chats : మన వాట్సాప్​ ఛాటింగ్​ ఇతరులెవ్వరికీ కనిపించకుండా చేయాలంటే.. దానిని ఆర్కైవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అందుకే వాట్సాప్ ఛాట్​ని ఎలా ఆర్కైవ్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

వాట్సాప్​కు ఫింగర్​ప్రింట్​ లాక్​ ఆఫ్షన్​ పెట్టుకోవడం ఎలా?

How To Put Fingerprint Lock On WhatsApp : వాట్సాప్​​కు ఫింగర్​ప్రింట్​ లాక్​ ఆఫ్షన్ పెట్టుకోవాలంటే ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వండి.