How To Edit Sent Messages On WhatsApp : ప్రముఖ మెసేజింగ్​ యాప్​ వాట్సాప్​ ఎప్పటికప్పుడు సరికొత్త ఫీచర్లు తీసుకొస్తూ యూజర్లను ఆకట్టుకుంటోంది. తాజాగా​ వాట్సాప్​లో పంపించిన మెసేజ్​ను.. మొదటి 15 నిమిషాల్లోపు ఎడిట్​ చేసుకోనే వీలును కల్పిస్తూ ఫీచర్​ను తీసుకొచ్చింది. అండ్రాయిడ్, ఐఓఎస్​, వాట్సాప్ వెబ్​ యూజర్లు అందరికీ దీనిని అందుబాటులోకి తెచ్చింది.

వాట్సాప్​ మెసేజ్​లు పంపించినప్పుడు కొన్నిసార్లు అనుకోకుండా స్పెల్లింగ్​​ తప్పులు పడుతుంటాయి. పొరపాటున ఒకటి టైప్​ చేయడానికి బదులు మరొకటి టైప్​ చేసి పంపించేస్తూ ఉంటాం. దీని వల్ల తరువాత చాలా ఇబ్బంది పడాల్సివస్తుంది. అందుకే ఈ సమస్యను నివారించడానికి వాట్సాప్​ తాజా ఫీచర్​ను తీసుకొచ్చింది. ఈ ఫీచర్​ ద్వారా తప్పులు సరిదిద్దడం మాత్రమే కాదు.. కొత్తగా మరింత సమాచారాన్ని కూడా టైప్​ చేసి పంపించవచ్చు. ఇలా సరిదిద్దిన సందేశం.. చాట్​బాక్స్​లో ఎడిటెడ్​ మెసేజ్​ అనే ఇండికేషన్​ లేబుల్​తో కనిపిస్తుంది.

ప్రైవసీకి భంగం కలగదు!

ఈ ఎడిట్​ సెంట్​ మేసేజ్​ ఫీచర్​ ద్వారా పంపిన సందేశాలు 'ఎడిటెడ్' లేబుల్​తో కనిపిస్తాయి. కానీ అవతలి వ్యక్తికి సరిదిద్దిన మెసేజ్​ మాత్రమే కనిపిస్తుంది. అంతకు ముందు పంపిన సందేశం కనిపించదు. 'వాట్సాప్​లో పంపించిన సందేశాలు, ఫొటోలు, వీడియోలు, కాల్స్ అన్నీ ఎండ్​ టూ ఎండ్​ ఎన్​క్రిప్షన్​ ద్వారా చాలా సురక్షితంగా ఉంటాయని, అందువల్ల యూజర్ల ప్రైవసీకి ఎలాంటి భంగం కలగదు' అని వాట్సాప్​​ చెబుతోంది.

వాట్సాప్​ వెబ్​లో పంపిన మెసేజ్​ను ఎడిట్​ చేయడం ఎలా?

How To Edit Sent Messages On WhatsApp web :

మీరు మీ కంప్యూటర్​ లేదా ల్యాప్​టాప్​లో వాట్సాప్​ వెబ్​ను ఓపెన్ చేయాలి.

web.whatsapp.comలోకి వెళ్లి క్యూఆర్​ కోడ్​ను మీ ఫోన్​ ద్వారా స్కాన్​ చేయాలి. అప్పుడు వాట్సాప్ ఓపెన్​ అవుతుంది.

మీరు ఎడిట్​ చేద్దామని అనుకుంటున్న మెసేజ్​ ఉన్న చాట్​బాక్స్​ను ఓపెన్ చేయాలి.

మీరు ఎడిట్​ చేద్దామనుకుంటున్న మెసేజ్​ను క్లిక్​ చేయాలి.

అప్పుడు మీకు ఒక డౌన్​ యారో కనిపిస్తుంది. దానిని క్లిక్​ చేస్తే చాలా ఆప్షన్స్​ కనిపిస్తాయి.

మీరు పంపించిన సందేశాన్ని సరిద్దిద్దాలనుకుంటే.. ఎడిట్​ ఆప్షన్​ను ఎంచుకోవాలి.

ఎడిట్​ ఆప్షన్​ క్లిక్​ చేసి.. మీరు అనుకున్న విధంగా మెసేజ్​ను సరిచేయవచ్చు. లేదా అదనంగా మరికొంత సమాచారాన్ని జోడించవచ్చు.

ఎడిట్​ చేసిన మెసేజ్​ను పంపించగానే.. అది చాట్​బాక్స్​ 'ఎడిటెడ్​' లేబుల్​తో కనిపిస్తుంది.

ఐఓఎస్​ యూజర్లు పంపించిన వాట్సాప్​ మెసేజ్​ను ఎలా ఎడిట్​ చేయాలి?

How To Edit Sent Messages On iOS :

ముందుగా వాట్సాప్​ ఓపెన్​ చేసి, చాట్​ బాక్స్​లోకి వెళ్లాలి.

చాట్​ విండోలోని పంపించిన మెసేజ్​ను లాంగ్​ ప్రెస్ చేయాలి.

లాంగ్​ ప్రెస్​ చేసిన తరువాత మెసేజ్ ఎడిట్​ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్​ వస్తుంది.

మీరు మెసేజ్​ను ఎడిట్ చేసి, సబ్​మిట్​ చేస్తే.. అవతలి వ్యక్తికి ఎడిటెడ్​ మెసేజ్​ వెళ్తుంది.

నోట్​ : ఐఓఎస్​ యూజర్లు మెసేజ్​ పంపిన 15 నిమిషాల్లోపే దానిని ఎడిట్​ చేసుకోగలరు. 15 నిమిషాలు దాటిన తరువాత ఈ ఎడిట్​ ఆప్షన్​ను మళ్లీ ఉపయోగించలేరు.