వాల్తేరు వీరయ్య ట్విట్టర్ రివ్యూ.. చిరు-రవితేజ కాంబో మాస్ పూనకాలు లోడింగ్!
Updated on: 1 hours ago
వాల్తేరు వీరయ్య ట్విట్టర్ రివ్యూ.. చిరు-రవితేజ కాంబో మాస్ పూనకాలు లోడింగ్!
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'గాడ్ ఫాదర్' సక్సెస్తో ఫుల్ జోష్లో ఉన్న మెగాస్టార్ చిరంజీవి 'వాల్తేరు వీరయ్య'గా శుక్రవారం సినీ ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చారు. ఫుల్ మాస్ ఎంటర్టైనర్గా తెరకెక్కిన ఈ మూవీ.. విడుదలకు ముందే సాంగ్స్తో పూనకాలు తెప్పించేసింది. చిరుతో రవితేజ జతకట్టడం వల్ల సినిమాపై అంచనాలు మరింత ఊపందుకున్నాయి. మొత్తానికి శుక్రవారం.. తెల్లవారుజామున 4 గంటల నుంచి థియేటర్ల వద్దకు పెద్ద ఎత్తున అభిమానులు చేరుకొని కేరింతలు కొడుతూ సందడి చేశారు. సుమారు 1200 థియేటర్లలో 'వాల్తేరు వీరయ్య' చిత్రం విడుదలైంది. అన్నయ్య సినిమా తర్వాత చిరు-రవితేజ ఒకేసారి తెరపై కనిపించడంతో అభిమానులు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు.
ఇప్పటికే బెనిఫిట్ షోకు వెళ్లొచ్చిన ఫ్యాన్స్ సినిమాలోని హైలేట్ సీన్స్ గురించి ట్విట్టర్ వేదిక ద్వారా తమ అభిప్రాయాల రూపంలో వివరిస్తున్నారు. ఫస్టాఫ్ బాగుందని కొందరు అంటుంటే.. ఇంటర్వెల్ సీన్ ఓ రేంజ్లో ఉందని మరికొందరు కామెంట్ చేస్తున్నారు. ఇక డాన్సులు, పాటలు అన్నీ ఊరమాస్ అంటూ థియేటర్లలో చిందులేస్తున్నారు. రవితేజ్ ఎమోషన్తో ఏడిపించేశారని అంటున్నారు. మొత్తానికి అటు మెగా ఫ్యాన్స్ ఇటు మాస్ మహారాజ్ అభిమానులకు సినిమా పూనకాలు తెప్పించిందన్నమాట!
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#WaltairVeerayya— Chirag Arora (@Chiru2020_) January 12, 2023
1st half peaks
Full entertainment
Boss dance, Boss energy , action scenes 🔥🔥🔥🔥
Bgm 🔥🔥🔥
DOP mass
Bobby anna thank you 🙏🙏
Veedi chaavu nee kathaku mugimpu
Na kathaku aaarambam
😍😍😍🔥🔥 pic.twitter.com/UqYI0NsrjC
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Recent times lo best intro for #MegaStarChiranjeevi 🔥😎#WaltairVeerayya #Chiranjeevi pic.twitter.com/DWI7yO3Vo3— Niikill_Kumar⚪ (@niikill_kumar) January 12, 2023
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BlockBuster💥💥 First Half 🕺🔥— Ujjwal Reddy (@HumanTsunaME) January 12, 2023
Half Job Successfully Done @dirbobby 💥
Vintage BOSS 🙌❤️🔥
Waiting for Second Half🤞#WaltairVeerayya pic.twitter.com/5pQwRNfzeT
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#𝙼𝚎𝚐𝚊𝚂𝚝𝚊𝚛𝙲𝚑𝚒𝚛𝚊𝚗𝚓𝚎𝚎𝚟𝚒 #PoonakaaluLoading #WaltairVeerayya— Nikhil Ngk (@BrokenSoul59) January 12, 2023
𝚂𝚊𝚗𝚍𝚑𝚢𝚊 𝚃𝚑𝚎𝚊𝚝𝚛𝚎 𝙰𝚗𝚝𝚎 𝙼𝚎𝚐𝚊 𝙵𝚊𝚖𝚒𝚕𝚢 𝙰𝚍𝚍𝚊 🔥 pic.twitter.com/T5sC76dPs3