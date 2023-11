Telangana Election War Between Old Rivals : రాష్ట్రంలో శాసనసభ సమరం ముంగిట కొన్ని నియోజకవర్గాలపై ప్రత్యేక ఆసక్తి నెలకొంది. ఆయా స్థానాల్లో పట్టు సాధించాలనే లక్ష్యంతో ప్రత్యర్థులుగా మరోసారి బరిలో దిగుతున్నారు. పలు నియోజకవర్గాల్లో(Constituencies) నాలుగోసారి, మూడోసారి పోటీపడుతున్న నేతలతో తాజా ఎన్నికలు ఆసక్తికర పోరుకు వేదిక కాబోతున్నాయి. ఇప్పటికే నాలుగైదు సార్లు తలపడిన అభ్యర్థులే మళ్లీ పోటీ పడుతుండటం.. రాజకీయ క్రీడను రసవత్తరంగా మార్చబోతున్నాయి. పలు నియోజకవర్గాల్లో అభ్యర్థులు చిరకాల ప్రత్యర్థులే అయినా.. పలువురు నాయకుల పార్టీలు వేరు కావడం గమనార్హం.

Election Clash Between Old Rivals : నిర్మల్‌లో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిగా అల్లోల ఇంద్రకరణ్‌రెడ్డి బీజేపీ నుంచి ఏలేటి మహేశ్వర్‌రెడ్డి, కాంగ్రెస్‌ తరఫున శ్రీహరిరావు బరిలో నిలిచారు. 2009 నుంచి ఈ ముగ్గురూ పార్టీలు మారుతూ పోటీచేస్తూనే ఉన్నారు. మంత్రపురిగా పిలిచే మంథనిలో ప్రస్తుత శాసనసభ్యుడు(Member of Legislative Assembly) దుద్దిళ్ల శ్రీధర్‌బాబు, పెద్దపల్లి జిల్లా పరిషత్‌ ఛైర్మన్‌ పుట్ట మధుకర్‌ మధ్య నాలుగోసారి పోరు జరగబోతోంది. 2009లో శ్రీధర్‌బాబు.. మధుకర్‌పై విజయం సాధించారు. 2014లో మధు టీఆర్ఎస్ తరఫున గెలిచారు. 2018లో శ్రీధర్‌బాబు గెలుపొందారు.