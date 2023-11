TS Election Campaign in Full Josh : శాసనసభ ఎన్నికల వేళ.. రాజకీయ పార్టీల ప్రచారాలు జోరు జోరుగా హోరెత్తుతున్నాయి. ఎల్బీనగర్‌ నియోజకవర్గంలో కొత్తపేట మారుతీనగర్‌లో.. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి మధుయాష్కీ గౌడ్‌.. పాదయాత్ర చేస్తూ.. ఓట్లు అభ్యర్థించారు. రంగారెడ్డి జిల్లా మహేశ్వరం నియోజకవర్గం కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థి కిచ్చన్నగారి లక్ష్మారెడ్డి సతీమణి విజయలక్ష్మి.. జనప్రియ మహానగర్‌లో ఇంటింటి ప్రచారంలో(Door to Door Campaign) పాల్గొన్నారు. మేడ్చల్‌ జిల్లా శామీర్‌పేట మండలం తూంకుంట మున్సిపాలిటీలోని పలు గ్రామాల్లో.. కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థి తోటకూర వజ్రేష్‌ యాదవ్‌.. రోడ్‌షో చేపట్టారు.