10 నుంచి 25 వేలకు జన్ ఔషధి కేంద్రాల పెంపు- ఇకపై మరింత చౌకగా మందులు!
Published: 30 minutes ago
10 నుంచి 25 వేలకు జన్ ఔషధి కేంద్రాల పెంపు- ఇకపై మరింత చౌకగా మందులు!
Published: 30 minutes ago
Narendra Modi Jan Aushadhi Kendras : సబ్సిడీ ధరలకు మందులను విక్రయించే జన్ ఔషధి కేంద్రాల సంఖ్యను 10,000 నుంచి 25,000కు పెంచే కార్యక్రమాన్ని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గురువారం ప్రారంభించారు. దీంతో సాధారణ ప్రజలకు మరింత చౌకధరలకే మందులు లభిస్తాయని మోదీ అన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో జన్ ఔషధి కేంద్రాల ద్వారా మందులు కొనుగోలు చేసే 'వికసిత్ భారత్ సంకల్ప్ యాత్ర' లబ్ధిదారులతో మోదీ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ముచ్చటించారు.
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PHOTO | Prime Minister Narendra Modi virtually interacts with beneficiaries of 'Viksit Bharat Sankalp Yatra'. pic.twitter.com/f0Lnuyzwlp— Press Trust of India (@PTI_News) November 30, 2023
లబ్ధిదారులందరికీ ఈ పథకాల ప్రయోజనాలు సకాలంలో చేరేలా చూడడం ద్వారా ప్రభుత్వ పథకాలు పరిపూర్ణతను సాధిస్తాయని.. ఈ లక్ష్యంతోనే భారత్ సంకల్ప్ యాత్రను దేశవ్యాప్తంగా చేపట్టడం జరిగిందని ప్రధాన మంత్రి కార్యాలయం ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. ఈ క్రమంలో ఝార్ఖండ్లోని దేవ్గఢ్ ఎయిమ్స్లో ప్రారంభించిన 10,000వ జన్ ఔషధి కేంద్రాన్ని కూడా ప్రధానమంత్రి జాతికి అంకితం చేశారు.
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#WATCH | PM Modi takes part in a program to interact with beneficiaries of the Viksit Bharat Sankalp Yatra via video conferencing— ANI (@ANI) November 30, 2023
The PM will launch a program to increase the number of Jan Aushadi Kendras from 10,000 to 25,000. He will also launch Pradhan Mantri Mahila Kisan… pic.twitter.com/8q9mqQZ8FB