నో ఎఫ్​ఐఆర్​ - ఓన్లీ యాక్షన్​, ఈ-పెట్టీ కేసు విధానంతో ఆకతాయిలకు అడ్డుకట్ట - E petty Case System in Telangana

By ETV Bharat Telangana Team

Police Solving Most Of Cases Through E Petty Case System ( ETV Bharat )