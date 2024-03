వచ్చే ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడం లేదు - రాజకీయాల నుంచి తప్పుకుంటా : మల్లారెడ్డి

Mallareddy not Contest the Next Election : వచ్చే ఎన్నికల్లో మళ్లీ పోటీ చేయనని మాజీ మంత్రి, మేడ్చల్​ ఎమ్మెల్యే మల్లారెడ్డి(BRS MLA Malla Reddy) స్పష్టం చేశారు. ఈ ఐదేళ్లు ప్రజా సేవ చేసి, రాజకీయాల నుంచి తప్పుకుంటానని వెల్లడించారు. తాను బీఆర్​ఎస్​లోనే కొనసాగుతానని స్పష్టం చేశారు. కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని బెంగళూరులో జరిగిన ఓ ప్రైవేటు కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ సీఎం డీకే శివకుమార్​(Malla Reddy Meet DK Shiva Kumar)ను కలిశారు. డీకే శివకుమార్​తో ఉన్న ఫోటోపై మల్లారెడ్డి స్పష్టతను ఇచ్చారు. డీకే శివకుమార్​ను కలవడంలో ఎలాంటి రాజకీయం లేదని తెలిపారు.

గతంలో మల్కాజిగిరి ఎంపీ స్థానానికి తన కుమారుడు భద్రారెడ్డి పోటీ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు పలు సందర్భాల్లో బీఆర్​ఎస్​ నేత మల్లారెడ్డి చెప్పారు. కానీ ఈ కూల్చివేతలు జరిగిన తర్వాత కేటీఆర్​ను కలిసి లోక్​సభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడం లేదని తేల్చి చెప్పారు. అయితే ఆయన బీఆర్​ఎస్​కు కాస్త దూరంగా ఉంటున్నారనే ఊహాగానాలు వస్తున్నాయి.

మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డికి షాక్ - కాలేజీ కోసం వేసిన రోడ్డును కూల్చేసిన అధికారులు

Mallareddy Illegal College Road Demolished : గుండ్ల పోచంపల్లి మున్సిపాలిటీలో హెచ్​ఎండీఏ లే అవుట్​లో మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డి వేసిన రోడ్డును అధికారులు తొలగించారు. హెచ్​ఎండీఏ లే అవుట్​లో 2500 గజాల స్థలం ఆక్రమించి మల్లారెడ్డి రోడ్డు వేశారని తీవ్ర ఆరోపణలు వచ్చాయి. రేవంత్​ రెడ్డి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మేడ్చల్​ కలెక్టర్​ ఈ అంశంపై దృష్టి సారించారు. కలెక్టర్​ ఆదేశాలతో మల్లారెడ్డి కాలేజీ రోడ్డును అధికారులు తొలగించారు. గతంలో మల్కాజిగిరి ఎంపీగా ఉన్న ప్రస్తుత సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి హెచ్​ఎండీఏ లే అవుట్​లో అక్రమంగా రోడ్డు వేశారని ఫిర్యాదు చేశారు. కానీ ఇప్పుడు ఆ రోడ్డును అధికారులు తొలగించారు.

మల్లారెడ్డి అల్లుడు కాలేజి భవనాలు కూల్చివేత : మరోవైపు హైదరాబాద్​ శివారు ప్రాంతం దుండిగల్​లో ఉన్న బీఆర్​ఎస్​ నేత, మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డి అల్లుడు, మల్కాజిగిరి ఎమ్మెల్యే మర్రి రాజశేఖర్​ రెడ్డి కళాశాలకు చెందిన భవనాలను అధికారులు కూల్చివేశారు. ఇవి అక్రమ నిర్మాణాలు అంటూ మున్సిపల్​ సిబ్బంది కూల్చేశారు. దుండిగల్​లోని చిన్న దామరచెరువు ఎఫ్​టీఎల్​ బఫర్​ జోన్​లో ఎమ్మెల్యే రాజశేఖర్​ రెడ్డికి చెందిన రెండు కళాశాలకు సంబంధించి రెండు శాశ్వత భవనాలు, ఆరు తాత్కాలిక షెడ్లు ఉన్నాయి. వాటిని మున్సిపల్​ అధికారులు కూల్చేశారు.

