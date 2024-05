How To Withdraw PF Balance From UMANG App : ప్రస్తుతం ప్రతి ఒక్క ఉద్యోగికి దాదాపుగా ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్(ఈపీఎఫ్) ఖాతా ఉంటుంది. ప్రతినెలా వారి ప్రాథమిక జీతంలో కొంత శాతం మేర పీఎఫ్ ఖాతాకు కంట్రిబ్యూషన్‌గా చెల్లిస్తుంటారు. అలాగే వారు పని చేస్తున్న సంస్థ కూడా అంతే మొత్తాన్ని ఆ ఉద్యోగుల అకౌంట్​కు జమ చేస్తుంది. ఉద్యోగ విరమణ తర్వాత.. ఆర్థికంగా ఎలాంటి ఇబ్బంది పడకుండా ఈ డబ్బు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది.

అయితే, కొంతమందికి అత్యవసర పరిస్థితుల్లో డబ్బు చాలా అవసరమవుతుంది. దీంతో చాలా మంది EPFO వెబ్‌సైట్‌లోకి వెళ్లి పీఎఫ్‌ డబ్బులను విత్‌డ్రా చేసుకుంటారు. అయితే, ఈ విధంగా డబ్బులను విత్‌డ్రా చేయడానికి చాలా టైమ్ పడుతుంది. అందుకే ఈపీఎఫ్‌ఓ వినియోగదారుల కోసం ఉమాంగ్‌ యాప్‌ (UMANG app) ద్వారా క్షణాల్లోనే డబ్బులను విత్‌డ్రా చేసుకునే సౌకర్యాన్ని కల్పించింది. మరి ఉమాంగ్‌ యాప్‌ ద్వారా ఏ విధంగా డబ్బులను విత్‌డ్రా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఉమాంగ్ యాప్​ ఉపయోగించి పీఎఫ్ డబ్బులను ఎలా విత్‌డ్రా చేయాలి ?

ముందుగా ప్లేస్టోర్ నుంచి ఉమాంగ్ యాప్​ (UMANG App)ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

యాప్​ ఓపెన్​ చేసిన అనంతరం అవసరమైన వివరాలతో లాగిన్​ అవ్వాలి.

తర్వాత సర్వీస్​ సెక్షన్​లో EPFO ఆప్షన్‌ను ఎంచుకోండి.

తర్వాత 'Employee Centric Services' సెక్షన్​లో Raise Claim ఆప్షన్‌ను క్లిక్ చేయండి.

ఇప్పుడు UAN నెంబర్‌ను ఎంటర్‌ చేయండి. తర్వాత మీ రిజిస్టర్డ్‌ మొబైల్‌ నెంబర్‌కు ఒక OTP వస్తుంది. దానిని ఎంటర్‌ చేయండి.

How Much Money You Can Withdraw from PF : ఉద్యోగంలో ఉండగానే పీఎఫ్ విత్​డ్రా చేసుకోవచ్చు... ఎంత శాతమో తెలుసా?

తర్వాత కావాల్సిన వివరాలు నమోదు చేసి మీరు ఎంత అమౌంట్‌ విత్‌డ్రా చేయాలనుకుంటున్నారో ఎంటర్ చేసి.. బ్యాంక్‌ అకౌంట్‌ వివరాలను ఎంటర్​ చేయాల్సి ఉంటుంది.

చేయాలనుకుంటున్నారో ఎంటర్ చేసి.. బ్యాంక్‌ అకౌంట్‌ వివరాలను ఎంటర్​ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ ప్రాసెస్‌ మొత్తం పూర్తైన తర్వాత మీకు ఒక రెఫరెన్స్‌ నెంబర్‌ కూడా వస్తుంది.

ఈ రెఫరెన్స్‌ నెంబర్‌ను ఉమాంగ్‌ యాప్‌లో ఎంటర్‌ చేసి.. మీ అమౌంట్‌ విత్‌డ్రా రిక్వెస్ట్‌ స్టేటస్‌ను చెక్‌ చేసుకోవచ్చు.

ఇలా ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా ఉమాంగ్‌ యాప్ ద్వారా క్షణాల్లోనే పీఎఫ్ డబ్బులను విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు.

How To Check PF Balance In UMANG App : ఉమాంగ్ యాప్‌ ద్వారా పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ ఎలా తెలుసుకోవచ్చు ?

మీ ఫోన్​లో ఉమాంగ్ యాప్​ను ఓపెన్ చేసి EPFO ఆప్షన్‌ను ఎంచుకోండి.

తర్వాత 'Employee Centric Services' సెక్షన్​లో 'View Passbook' ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి.

తర్వాత మీ UAN నెంబర్​ను ఎంటర్ చేయండి.

వెంటనే మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నెంబర్​కు ఒక ఓటీపీ వస్తుంది. దానిని అక్కడ ఎంటర్ చేయండి.

అంతే ఇప్పుడు మీ బ్యాలెన్స్‌ వివరాలు స్క్రీన్​ మీద కనిపిస్తాయి.

పీఎఫ్​ ఖాతాదారులకు గుడ్​న్యూస్​ - మారిన విత్​ డ్రా రూల్స్​! ఇక ఎవరిపై ఆధారపడకుండానే! - PF Withdraw Rules Changed

పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్ - అడ్వాన్స్​ విత్​డ్రావెల్ లిమిట్​ 'డబుల్'! - EPF Advance Claim Limit