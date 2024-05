హైదరాబాద్​, విజయవాడలో బంగారం ధర ఎంతంటే? - Gold Price Today

Gold Rate Today May 2nd 2024 ( )

Updated : May 2, 2024, 9:49 AM IST

Published : May 2, 2024, 9:28 AM IST

By ETV Bharat Telugu Team

Gold Rate Today May 2nd 2024 : దేశంలో బంగారం ధర స్థిరంగా ఉండగా, వెండి ధర భారీగా తగ్గింది. 10 గ్రాముల​ బంగారం ప్రస్తుతం రూ.73,390గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.1000 తగ్గి రూ.82,480 ఉంది. Gold Price In Hyderabad May 2nd 2024 : హైదరాబాద్​లో పది గ్రాముల​ బంగారం ధర రూ.73,390గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.82,480గా ఉంది.

హైదరాబాద్​లో పది గ్రాముల​ బంగారం ధర రూ.73,390గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.82,480గా ఉంది. Gold Price In Vijayawada May 2nd 2024 : విజయవాడలో పది గ్రాముల పసిడి ధర రూ.73,390గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.82,480గా ఉంది.

విజయవాడలో పది గ్రాముల పసిడి ధర రూ.73,390గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.82,480గా ఉంది. Gold Price In Vishakhapatnam May 2nd 2024 : విశాఖపట్నంలో 10 గ్రాముల పుత్తడి ధర రూ.73,390గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.82,480గా ఉంది.

విశాఖపట్నంలో 10 గ్రాముల పుత్తడి ధర రూ.73,390గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.82,480గా ఉంది. Gold Price In Proddatur May 2nd 2024 : ప్రొద్దుటూరులో 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ.73,390గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.82,480గా ఉంది. గమనిక​ : పైన పేర్కొన్న ధరలు ఉదయం మార్కెట్​ ప్రారంభంలో ఉన్నవి మాత్రమే. ఈ గోల్డ్​, సిల్వర్​ రేట్లు మారుతూ ఉంటాయి. గమనించగలరు. స్పాట్​ గోల్డ్​ ధర?

Spot Gold Price May 2nd 2024 : అంతర్జాతీయ మార్కెట్​ కూడా గోల్డ్, సిల్వర్​ రేట్లు పెరిగాయి. ఔన్స్​ స్పాట్​ గోల్డ్ ధర​ 2,319 డాలర్లుగా ఉంది. ప్రస్తుతం ఔన్స్​ వెండి ధర 26.55 డాలర్లుగా ఉంది. క్రిప్టోకరెన్సీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Cryptocurrency News May 2nd 2024 : క్రిప్టో కరెన్సీ ట్రేడింగ్ భారీ లాభాల్లో కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం ప్రధాన క్రిప్టో కరెన్సీల విలువలు ఎలా ఉన్నాయంటే? క్రిప్టో కరెన్సీ ప్రస్తుత ధర బిట్​కాయిన్ రూ.55,38,000 ఇథీరియం రూ.2,57,968 టెథర్ రూ.81.16 బైనాన్స్ కాయిన్ రూ.49,200 సొలోనా రూ.12,027 పెట్రోల్, డీజిల్​​ ధరలు!

Petrol And Diesel Prices May 2nd 2024 : ఆంధ్రప్రదేశ్​, తెలంగాణల్లో పెట్రోల్​, డీజిల్​ ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి. హైదరాబాద్​లో లీటర్ పెట్రోల్​ ధర రూ.107.39గా ఉంది. డీజిల్​ ధర రూ.95.63గా ఉంది. విశాఖపట్నం​లో లీటర్ పెట్రోల్​ ధర రూ.108.27గా ఉంది. డీజిల్​ ధర రూ.96.16గా ఉంది. దిల్లీలో లీటర్​ పెట్రోల్​ ధర రూ.94.76గా ఉంటే, డీజిల్​ ధర రూ.87.66గా ఉంది. లాభాల్లో దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు

అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ప్రతికూల సంకేతాలున్నప్పటికీ దేశీయ సూచీలు ఆరంభంలో లాభాల్లో ట్రేడవుతున్నాయి. సెన్సెక్స్‌ 135 పాయింట్ల లాభంతో 74,618 వద్ద ట్రేడవుతోంది. నిఫ్టీ 47 పాయింట్లు పెరిగి 22,652 దగ్గర కొనసాగుతోంది. డాలరుతో పోలిస్తే రూపాయి మారకం విలువ రూ.83.42 వద్ద ప్రారంభమైంది. సెన్సెక్స్‌-30 సూచీలో టాటా మోటార్స్‌, అల్ట్రాటెక్‌ సిమెంట్‌, ఎం అండ్‌ ఎం, రిలయన్స్‌, పవర్‌గ్రిడ్‌, హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్‌, టెక్‌ మహీంద్రా, ఐటీసీ, టాటా స్టీల్‌, సన్‌ఫార్మా షేర్లు లాభాల్లో ఉన్నాయి. కోటక్‌ మహీంద్రా బ్యాంక్‌, బజాజ్‌ ఫైనాన్స్‌, హెచ్‌యూఎల్‌, యాక్సిస్‌ బ్యాంక్‌, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్‌, హెచ్‌సీఎల్‌ టెక్‌, ఇన్ఫోసిస్‌, భారతీ ఎయిర్‌టెల్‌, ఇండస్‌ఇండ్‌ బ్యాంక్‌ షేర్లు నష్టాల్లో ట్రేడవుతున్నాయి. బాగా డబ్బులు సంపాదించాలా? ఈ 'చక్రవడ్డీ' లెక్కలు తెలుసుకోండి! - POWER OF COMPOUNDING ఎస్​బీఐ కార్డ్ నుంచి 3 కొత్త 'ట్రావెల్​ క్రెడిట్ కార్డ్స్'​ - ఫీచర్స్ & బెనిఫిట్స్ ఇవే! - SBI Card Travel Credit Cards 2024

