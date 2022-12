ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି(Cabinet Decision) । ଗରିବଙ୍କୁ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯୋଗାଣ ସମୟ ଅବଧିକୁ ଆଉ ବର୍ଷେ ବଢାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର(Centre Extends Free Ration Scheme by 1 Year) । ଏନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଏହି ଯୋଜନା ଆସନ୍ତା ୨୦୨୩ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁହେବ ।

ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ(Union Food Minister Piyush Goyal ) କହିଛନ୍ତି, " ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ୮୦ କୋଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ୧ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ(80 Crore People To Get Free Ration Under National Food Security Act For A Year) । ଏଥିପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ୨ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସରକାର ।"

ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, କେନ୍ଦ୍ରସରକାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରେ (NFSA) ଚାଉଳ କିଲୋପ୍ରତି ୩ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗହମ ୨ ଟଙ୍କାରେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ଅନ୍ନଦାତା ଯୋଜନାରେ(AAY) ୩୫ କିଲୋ ରାସନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ୨୦୨୩ ଯାଏଁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ରାସନ ଦିଆଯିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ ।

କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶୋଭା କରନ୍ଦଲାଜେ କହିଛନ୍ତି," ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଏହି ଯୋଜନାର ସୀମାକୁ ୩ ମାସ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା । କୋଭିଡ ସମୟରେ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ନହେବ, ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ୧୮ ମାସ ମାଗଣା ରାସନ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୧.୮୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । "

ପ୍ରକାଶଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ୨୦୨୦ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ଦେଶର ୮୦ କୋଟି ହିତାଧିକାରୀ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି ।