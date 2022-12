ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ-ଭିଡିଓକନ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ମାମଲା(Cheating and Irregularities in loans Sanctioned by the Bank to Videocon Group Companies) । ICICI ବ୍ୟାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ସିଇଓ ଚନ୍ଦା କୋଚର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ଦୀପକ କୋଚର ଗିରଫ (CBI Arrested former ICICI Bank CEO and MD Chanda Kochhar and her Husband Deepak Kochhar)। ଉଭୟଙ୍କୁ ଗତକାଲି(ଶୁକ୍ରବାର) ଗିରଫ କରିଛି ସିବିଆଇ । ଋଣ ପ୍ରଦାନରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗରେ ସିବିଆଇ କୋଚର ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଦୀପକ କୋଚରଙ୍କୁ ସିବିଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଡକାଯାଇ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସୂଚନାଅନୁସାରେ, କୋଚର ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୦୧୨ ମସିହାରେ ଭିଡିଓକୋନ ଗ୍ରୁପରୁ ୩୨୫୦ କୋଟିଟଙ୍କା ଋଣ ପ୍ରଦାନରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଗ୍ରୁପକୁ ଅନୁକମ୍ପା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ୨୦୧୮ ଅକ୍ଟୋବରରେ କୋଚର ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଚରଣ ବିଧି ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନୀତିର ଉଲ୍ଲଘଂନ କରିଥିବାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ବରଖାସ୍ତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ କୋଚରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସିବିଆଇ ଅପରାଧ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଠକେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା । ୨୦୨୦ ମେ’ ମାସରେ ଇଡି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା । ଏହାସହ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨ରେ ଚନ୍ଦା କୋଚରଙ୍କ ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ଇଡି ଗିରଫ କରିଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ମାମଲା: ଚନ୍ଦା କୋଚରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ

ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, "ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ୨୦୧୮ ମେରେ ଭିଡିଓକନ ଗ୍ରୁପକୁ ୩୨୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଦେବା ନେଇ ଅନିୟମିତତା ମାମଲାରେ ଭଉୟ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରୁନଥିଲେ । ଶୁକ୍ରବାର ସେମାନଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ଅଫିସକୁ ଡକାଯାଇ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଆଜି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସିବିଆଇ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ ।"

ଚନ୍ଦା କୋଚର ୨୦୦୯ ଏବଂ ୨୦୧୧ ମଧ୍ୟରେ ଭିଡିଓକନ ଗ୍ରୁପର ପ୍ରମୋଟର ବେଣୁଗୋପାଳ ଧୂତଙ୍କୁ ଋଣ ଦେବାରେ ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ସିଇଓ ପଦର ଦୂରୁପଯୋଗ କରିଥିବା ଚନ୍ଦା କୋଚରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ବେଣୁଗୋପାଳ ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ପାଇବା ପରେ ନ୍ୟୁପାଓ୍ଵାର ରିନିଏବଲରେ(NRL) କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା । NRPL ମାଲିକ ଦୀପକ କୋଚର ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଆଇସିଆଇସିଆଇ-ଭିଡିଓକନ ଅର୍ଥ ହେରଫେର: ଚନ୍ଦା କୋଚରଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗିରଫ

ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡିଛି, ଚାନ୍ଦା କୋଚରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ କମିଟି ଭିଡିଓକନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଲିମିଟେଡକୁ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଋଣ ପ୍ରଦାନ ପରେ ଭିଡିଓକନ ପକ୍ଷରୁ 64 କୋଟି ଟଙ୍କା ନ୍ୟୁପାୱାର୍ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ପିଭି ଲିମିଟେଡକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସହ ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8, 2009ରେ ଏନଆରଏଲ ଦ୍ବାରା 10.65 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ମୋଟ 74.65 କୋଟି ଟଙ୍କା କୋଚରଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନେଇ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ