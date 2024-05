ETV Bharat / bharat

लोकसभा निवडणूक 2024: सहाव्या टप्प्यात आठ राज्यांतील 58 लोकसभा मतदारसंघात मतदान सुरू, 9 वाजेपर्यंत 10.82 टक्के मतदान - Lok Sabha Election 2024 Phase 6

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 25, 2024, 7:08 AM IST | Updated : May 25, 2024, 10:18 AM IST

लोकसभा निवडणूक सहावा टप्पा ( ETV Bharat )

