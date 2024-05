ETV Bharat / bharat

लोकसभा निवडणुकीच्या पाचव्या टप्प्यात ६०.०९ टक्के मतदान, महाराष्ट्रात किती मतदान झाले? - voter turn out in fifth phase

By ETV Bharat Marathi Team Published : 4 hours ago | Updated : 3 hours ago

मतदान आकडेवारी ( Source- ANI )

Last Updated : 3 hours ago