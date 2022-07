नवी दिल्ली : भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्रात ( Indian Aviation Sector ) आगामी काळात रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण झाल्या आहेत. अलीकडेच, जेट एअरवेजचे सीईओ संजीव कपूर यांनी ट्विट केले की, त्यांना पाच तासांत 700 हून अधिक सीव्ही मिळाले आहेत. यापूर्वी मीडियामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांनुसार, जेव्हा एअर इंडियाने आपल्या अपॉइंटमेंट्स घेतल्या. तेव्हा इंडिगोचे केबिन क्रू मेंबर्स ( Cabin crew members of IndiGo ) काम सोडून तिथे पोहोचले. यावरून असे दिसते की, साथीच्या आजारानंतर दोन वर्षांनी विमान वाहतूक क्षेत्रातील नोकरीचा ( Hiring Takes off in Aviation Sector ) दुष्काळ संपत आहे. भरती आणि रोजगाराच्या संधी वाढल्यामुळे नवीन विमान कंपनी आकाश एअर आणि पुन्हा सुरू होणारी जेट एअरवेज मैदानात उतरली आहे.

जुलैच्या अखेरीस आपले कार्य सुरू करण्याची शक्यता असलेल्या आकाश एअरने अलीकडेच 400 नियुक्त्या ( 400 appointments in Akash Air ) केल्या आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, आकाश एअर ( New airline Akash Air ) येत्या काही महिन्यांत दर महिन्याला आणखी 175 जणांची भरती करेल. मार्च 2023 पर्यंत ही भरती सुरू राहणार आहे. त्याच वेळी, आकाश एअरने मार्च 2023 पर्यंत 18 विमानांचा ताफा असलेली कंपनी बनण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. अनेक देशांतील विमान कंपन्यांनी विस्तारासाठी पुन्हा कर्मचारी नियुक्त केल्यामुळे भारतीय विमान कंपन्यांना पश्चिम आशिया आणि इतर प्रदेशातील हवाई मार्गांमुळे वैमानिक आणि क्रू सदस्य सोडण्याच्या समस्येचा सामना करावा लागत आहे. गेल्या तीन महिन्यांत, व्हिएतनाम आणि गल्फ एअर सारख्या विमान कंपन्यांनी पायलट भरतीसाठी जोर दिला आहे.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अलीकडच्या काही महिन्यांत, ग्रीन कार्ड असलेल्या किमान चार भारतीय कॅप्टनना ( Green Card Indian Captain ) अमेरिकेतील एअरलाइन्समध्ये प्रथम अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. 2020 पूर्वी असे कधीच घडले नव्हते. विमान कंपन्या सध्या पूर्ण क्षमतेने उड्डाण करत नाहीत, त्यामुळे मनुष्यबळाची कमतरता नाही, असे विमान वाहतूक क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. पण 2023 मध्ये अशी परिस्थिती राहणार नाही. 2023 मध्ये विविध भारतीय विमान कंपन्यांच्या ताफ्यात 40 नवीन विमाने येऊ शकतात. मात्र, शुद्ध विमानांची संख्या फारशी वाढणार नाही.

