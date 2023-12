ഗൂഗിളില്‍ കഴിഞ്ഞ 25 വര്‍ഷത്തിനിടെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സെര്‍ച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ട ക്രിക്കറ്റര്‍ എന്ന റെക്കോഡാണ് വിരാട് കോലി സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. (Virat Kohli most searched cricketer in Google). കഴിഞ്ഞ 25 വര്‍ഷത്തിലെ ഇന്‍റര്‍നെറ്റ് സെര്‍ച്ച് റെക്കോഡ് പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഗൂഗിളിന്‍റെ വീഡിയോയിലാണ് ക്രിക്കറ്റര്‍മാരില്‍ വിരാട് കോലിയെ കാണാനായത്. എന്നാല്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സെര്‍ച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ട അത്‌ലറ്റ് എന്ന നേട്ടം പോര്‍ച്ചുഗല്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ ഇതിഹാസം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോയ്‌ക്ക് (Cristiano Ronaldo most searched athlete in Google) സ്വന്തമാണ്.