മുംബൈ: ഏകദിന ലോകകപ്പിന്‍റെ (Cricket World Cup 2023) ഇടവേളയിലാണ് ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ രോഹിത് ശര്‍മ (Rohit Sharma). സ്വന്തം മണ്ണില്‍ നടന്ന ടൂര്‍ണമെന്‍റില്‍ മിന്നും പ്രകടനം നടത്തിയെങ്കിലും കലാശപ്പോരില്‍ ഓസീസിനോട് ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് കാലിടറിയിരുന്നു. ഇനി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്ക് എതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലൂടെയാണ് രോഹിത് വീണ്ടും ഇന്ത്യയെ നയിച്ച് കളത്തിലിറങ്ങുക. (India vs South Africa Test).

"നടക്കാനിരിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ കീഴടക്കാൻ രോഹിത് ശർമയ്ക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ, ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിലും കളിക്കാരനെന്ന നിലയിലും ഇന്ത്യയുടെ ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ തലപ്പത്ത് തന്നെ തന്‍റെ പേര് നിലനിര്‍ത്താന്‍ രോഹിത്തിന് കഴിയും. രണ്ട് മത്സരങ്ങളും വിജയിക്കാനുള്ള കെല്‍പ്പ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ഒരു ഓപ്പണറും ക്യാപ്റ്റനുമാണ് രോഹിത്. ന്യൂബോളിനെ അദ്ദേഹം മികച്ച രീതിയില്‍ നേരിട്ടാല്‍ മറ്റ് ബാറ്റര്‍മാര്‍ക്ക് തിളങ്ങാന്‍ അതു അവസരം നല്‍കും" ഇര്‍ഫാന്‍ പഠാന്‍ പറഞ്ഞു (Irfan Pathan on Rohit Sharma).

അതേസമയം പ്രോട്ടീസിനെതിരെ മികച്ച റെക്കോഡാണ് രോഹിത്തിനുള്ളത്. ഒമ്പത് ടെസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് 42.37 ശരാശരിയിൽ 678 റൺസാണ് 36-കാരന്‍ ഇതേവരെ നേടിയിട്ടുള്ളത്.(Rohit Sharma in test against South Africa). രണ്ട് മത്സര പരമ്പരയാണ് ഇന്ത്യ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്ക് എതിരെ കളിക്കുന്നത്. ഡിസംബര്‍ 26-ന് സെഞ്ചൂറിയനിലാണ് ആദ്യ ടെസ്റ്റ്. തുടര്‍ന്ന് ജനുവരി 3 മുതല്‍ 7 വരെ കേപ്‌ടൗണിലാണ് രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് അരങ്ങേറുക. (Ind vs SA test schedule)