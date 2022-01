आज की खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1- आज प्रधानमंत्री जारी करेंगे पीएम-किसान की 10वीं किस्त

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनवरी को पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त जारी करेंगे (PM kisan samman nidhi new installment). पीएम-किसान योजना के तहत प्रति वर्ष 6,000 रुपये की राशि को 2000 रुपये की तीन मासिक किस्तों में प्रत्येक चौथे माह किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित किया जाता है. पढ़ें पूरी खबर.

1- एक जनवरी 2022 से होंगे कई बदलाव, जानिए हमारी जेब पर क्या होगा असर

नए साल के पहले दिन से ही कुछ ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है. आखिर कौन से हैं वो बदलाव जानने के लिए पढ़िए पूरी ख़बर

3- 15-18 साल आयुवर्ग के वैक्सीनेशन के लिए आज से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन, जानिये जरूरी बातें

पीएम मोदी ने 15 साल से 18 साल के आयुवर्ग के लिए वैक्सीनेशन का ऐलान किया था. जिसके लिए नए साल के पहले दिन से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और 3 जनवरी से टीकाकरण शुरू होगा. इस बारे में जुड़ी जरूरी जानकारियों के लिए क्लिक करें

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1- छुट्टी पर एमपी सरकार! साईंबाबा की शरण में सीएम, गृहमंत्री ने किए मल्लिकार्जुन के दर्शन, खाटू श्याम जाएंगे सारंग

देश-दुनिया में नए साल का जश्न (new year 2022 celebration) है. मध्य प्रदेश में भी नए साल के स्वागत की तैयारी है. वहीं प्रदेश की शिवराज सरकार तीन दिनों की छुट्टी पर है. कई मंत्री और नेताओं ने न्यू-ईयर को लेकर अलग-अलग प्लान बना रखा है. पढ़ें पूरी खबर.

2- New Year 2022 से पहले सीएम शिवराज ने किए शिर्डी के दर्शन, प्रदेश की खुशहाली और कोरोना के खात्मे की प्रार्थना की

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार दोपहर सपरिवार शिर्डी पहुंचे. उन्होंने साईंबाबा की पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की. उन्होंने प्रदेश वासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं. (cm shivraj singh in shirdi on beginning of new year 2022) पढ़ें पूरी खबर.

3- MP Weather Update: साल का सबसे ठंडा दिन रहा 31 दिसंबर, 6 डिग्री सेल्सियस के साथ सागर में सबसे ठंडी रात

मध्य प्रदेश में साल 2021 का आखिरी दिन सबसे ठंडा दिन रहा. वहीं सागर जिले की रात प्रदेश की सबसे ठंडी रात रही. बीते तीन दिनों से एमपी के लोग कड़ाके की ठंड झेल रहे हैं. शीतलहर के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है (MP Weather Update). पढ़ें पूरी खबर.

4- कालीचरण को नहीं मिली बेल, जेल में मनेगा नया साल, 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए

कालीचरण महाराज को रायपुर कोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने उनकी बेल केंसिल करते हुए उन्हें 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. रायपुर के टिकरापारा में उनपर राजद्रोह का मामला दर्ज किया है. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देने के मामले में उन्हें गुरूवार सुबह 4 बजे छतपरपुर जिले के खजुराहो से गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद उन्हें रायपुर कोर्ट में पेश किया गया. यहां से उन्हें 2 दिन की पुलिस रिमांड दी गई थी. पढ़ें पूरी खबर.

5- गांधी के हत्यारों की जय जयकार! ग्वालियर में हिंदू महासभा ने लगाए गोडसे,आप्टे, परचुरे के नारे, प्रशासन के मुंह पर लगा ताला!

खुलेआम चेतावनी देने का बाद शुक्रवार को हिंदू महासभा ने महात्मा गांधी के हत्यारों के जयकारे लगाए. उन्हें रोकने वाला प्रशासन का कोई भी (gwailor hindu mahasabha worship godse)अफसर मौजूद नहीं था. हिंदू महासभा के कार्यालय में दत्तात्रेय सदाशिव परचुरे की 37वीं पुण्यतिथि पर उनकी तस्वीर का अनावरण किया. पढ़ें पूरी खबर.

6- दिलीप बिल्डकॉन के ठिकानों पर CBI की रेड, पार्टनर देवेंद्र जैन सहित 4 लोग गिरफ्तार, 4 करोड़ कैश भी बरामद

मध्य प्रदेश के बड़े उद्योगपति दिलीप बिल्डकॉन के ठिकानों पर सीबीआई (CBI raids on industrialist Dilip Buildcon) की छापेमारी जारी है.सीबीआई ने कोच्चि से दिलीप के पार्टनर देवेंद्र जैन सहित दिल्ली, बैंगलुरू और गुरूग्राम से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जिन्हें स्थानीय कोर्ट में पेश किया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर.

7- MP Health 2021: बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था ने दिया बेइंतहा दर्द, कोरोना ने कंपा दी रूह

कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद प्रदेश में हालात बद से बदतर होते नजर आए. कहीं ऑक्सीजन की किल्लत तो कहीं बेडों की कमी. एमपी सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर (corona second wave in mp) से लड़ने के लिए समय समय पर कदम उठाए, लेकिन हालातों पर उस तरह से काबू नहीं पाया जा सका. आएये समझते हैं साल 2021 का लेखा-जोखा. पढ़ें पूरी खबर.

8- Year Ender 2021: साल 2021 को इन 21 वजहों से रखा जाएगा याद

साल 2021 खत्म होने वाला है. इस साल बहुत कुछ ऐसा हुआ जो कभी आंखों को नम कर गया तो कभी लबों पर हंसी दे गया और कई बार सीना चौड़ा करने की वजह भी साल 2021 ने दी है. आइये आपको बताते हैं इस साल की वो 21 वजहें जिनके लिए इस साल को याद किया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर.

9- GST काउंसिल की मीटिंग में टेक्सटाइल पर टैक्स बढ़ाने का फैसला वापस

GST काउंसिल ने टेक्सटाइल पर टैक्स बढ़ाने का फैसला वापस ले लिया है. हिमाचल प्रदेश के इंडस्ट्री मिनिस्टर बिक्रम सिंह ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि GST काउंसिल ने टेक्सटाइल पर GST रेट में बढ़ोतरी (5% से 12%) करने के फैसले को फिलहाल टाल दिया है. काउंसिल फरवरी 2022 में अपनी अगली बैठक में इस मामले की समीक्षा करेगी. पढ़ें पूरी खबर.

10- ITR filing : आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा नहीं बढ़ेगी

आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. इस संबंध में राजस्व सचिव तरुण बजाज (Tarun Bajaj) ने कहा कि आधिकारिक समयसीमा 31 दिसंबर है और यह बरकरार है.आईटीआर फाइलिंग प्रक्रिया 'बहुत सुचारु' रूप से चल रही है. पढ़े खबर

MUST READ :

SPECIAL :

1- Year Ender 2021: IPO का बाजार रहा गुलजार, इन कंपनियों के आईपीओ से निवेशक मालामाल

साल 2021 में आईपीओ की भरमार रही, निवेशकों ने भी आईपीओ पर भरोसा जताया. जिसकी बदौलत कई आईपीओ को शानदार रिस्पॉन्स मिला और कई कंपनियों की शेयर बाजार में शानदार लिस्टिंग हुई. अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ भी इसी साल आया, लेकिन वो ऊंची दुकान और फीका पकवान साबित हुआ. 2021 में कितने आईपीओ आए और कौन-कौन से आईपीओ ने निवेशकों को कितना फायदा पहुंचाया. जानने के लिए पढ़िये

2- Year Ender 2021: ये हैं दुनिया के सबसे अमीर चेहरे, साल 2021 की कमाई होश उड़ा देगी

क्या आप जानते हैं कि दुनिया के टॉप-10 अमीरों की सूची में कौन-कौन है और साल 2021 में उनकी संपत्ति में कितना इजाफा हुआ है. जानने के लिए क्लिक करें

3. Yearly Horoscope 2022 : नए साल में कैसे रहेंगे संबंध, युवाओं की पढ़ाई-नौकरी का हाल, जानिए राशिफल

कैसा रहेगा आपका पूरा साल ? पढ़ाई, प्रेम, विवाह, व्यापार जैसे मोर्चों पर कैसी रहेगी ग्रहदशा ? क्या वैवाहिक जीवन में क्लेश से मिलेगी निजात ? पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लग रहा, क्या करें उपाय ? क्या आने वाले समय में विदेश यात्रा करने का मिलेगा मौका ? जीवनसाथी के साथ कैसा बीतेगा आज का दिन ? ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए ईटीवी भारत पर पढ़ें, सभी 12 राशियों के वार्षिक राशिफल- पढ़ें पूरी खबर.

4 - मुश्किल में मददगार होती है हेल्थ इंश्योरेंस की टॉप-अप और सुपर टॉप-अप पॉलिसी

टॉप-अप और सुपर टॉप-अप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान हमें हेल्थ पॉलिसी में अतिरिक्त मेडिकल कवरेज प्रदान करते हैं. ये टॉप-अप पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस के विस्तार की तरह हैं, जिसका उपयोग हम तब कर सकते हैं जब हेल्थ पॉलिसी में उपलब्ध धनराशि का इलाज के लिए क्लेम कर चुके होते हैं. पढ़ें पूरी खबर.