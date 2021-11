आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1. khajuraho film festival 5 दिसंबर से होगी शुरूआत, देशभक्ति थीम पर 75 फिल्मों का होगा प्रदर्शन

सातवां खजुराहो अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल (khajuraho film festival start on December 5) 5 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है जो 11 दिसम्बर तक चलेगा. सीएम शिवराज सिंह महोत्सव की शुरूआत करेंगे. फिल्म फेस्टिवल में आजादी के 75 वर्ष पूरे पर देशभक्ति से ओतप्रोत 75 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा. फिल्म फेस्टिवल में गोविंदा,मल्लिका शेरावत भी शामिल होंगे. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग ने कहा है कि 30 नवंबर के आसपास दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण राज्य के दक्षिणी जिलों में भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में कहा है कि इसके अधिक चिह्नित होने और बाद के 48 घंटों के दौरान पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है. पढ़ें पूरी खबर.

3. विपक्षी दलों ने की सांसदों के निलंबन की निंदा, मंगलवार को करेंगे अहम बैठक

कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दलों ने पिछले मानसून सत्र के दौरान ‘अशोभनीय आचरण’ करने के लिए राज्यसभा के 12 विपक्षी सदस्यों को वर्तमान सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किए जाने की निंदा करते हुए कहा कि सरकार के इस ‘अधिनायकवादी फैसले’ के खिलाफ आगे की रणनीति तय करने के लिए वे मंगलवार को बैठक करेंगे. बैठक में संसदीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे के कदम पर विचार करेंगे. पढ़िए पूरी खबर.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1. मध्य प्रदेश में गोचर भूमि के बदले नियमः अब जमीन देने से पहले लेनी होगी अनुमति

मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) ने गोचर भूमि को लेकर नियम में बदलाव किए हैं. जिसके तहत प्रदेश में अब गोचर की भूमि देने से पहले अनुमति लेनी होगी. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. Bhopal family suicide: सूदखोरों से परेशान होकर जहर खाने वाले पूरे परिवार ने दम तोड़ा

एमपी की राजधानी भोपाल में सूदखोरो की प्रताड़ना से तंग होकर जहर खाने वाले परिवार के पांचवें सदस्य की भी मौत हो गई (Bhopal family suicide). घटना ने एक बार फिर बुराड़ी की घटना (Buradi Kand Delhi) की याद को ताजा कर दिया. कर्ज में दबे एक मैकेनिक ने मां-पत्नी-दो बेटियों को कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिला (5 members of same family ate poison in bhopal) दिया और खुद भी पी लिया, जिसमें अर्चना के अलावा परिवार के चार सदस्यों की एक-एक कर रविवार तक मौत हो चुकी थी. सोमवार को परिवार के आखिरी सदस्य अर्चना की भी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

3. CM Commissioner Collectors Conference Bhopal: सीएम ने नशे के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के दिए निर्देश, विदेशी फंडिंग वाले NGO भी निशाने पर

CM Commissioner Collectors Conference Bhopal: सीएम शिवराज सिंह ने नशे का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है. पुलिस अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शिवराज सिंह ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

4. Shivraj Singh Punarjanm Tantya Mama: कृषि मंत्री कमल पटेल ने शिवराज को क्यों कहा आज का टंट्या मामा

शिवराज मामा के रूप में हुआ है टंट्या मामा का पुनर्जन्म. ये कहना है मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का. गौरव यात्रा के स्वागत कार्यक्रम में कमल पटेल ने ये बात कही. उन्होंने कहा कि (Shivraj Singh Punarjanm Tantya Mama)टंट्या मामा की तरह ही शिवराज भी अमीरों पर टैक्स लगाकर गरीबों में बांटते हैं. विस्तार से पढ़ें खबर

5. खतरा टला! मिल गई अफ्रीकन महिला, RT-PCR रिपोर्ट भी आई निगेटिव, आर्मी ट्रेनिंग के लिए आई जबलपुर

साउथ अफ्रीका के बोत्सवाना से जबलपुर (Jabalpur Latest News) आई महिला को स्वास्थ्य विभाग ने ट्रेस कर लिया. महिला की पहचान ओ.एल खुमो नाम से हुई है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिसर्च प्रोग्राम के तहत आर्मी के सीएमएम सेंटर आई है. महिला फिलहाल स्वस्थ है, उसकी RT-PCR रिपोर्ट भी निगेटिव आई है (Botswana Woman Missing in Jabalpur). यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

6. BL Santosh Meeting With Ministers: बीएल संतोष ने ली मंत्रियों की क्लास, जनता से संवाद कायम करो, वर्ना पछताओगे!

बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष सरकार के(BL Santosh Meeting With Ministers) मंत्रियों के साथ अहम बैठक कर रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक संतोष ने मंत्रियों से साफ कह दिया है कि (BL Santosh Meeting With Ministers)आपका जनता के साथ संवाद में कमी है. इसी कारण हम रैगांव सीट हार गए. पढ़ें खबर

7. ujjain mahakal sawari 2021: उज्जैन में निकली भगवान महाकाल की शाही सवारी, चंद्रमौलेश्वर रूप में दिए दर्शन

भगवान महाकाल की सवारी गाजे बाजे के साथ धूमधाम से (ujjain mahakal sawari 2021)शहर में निकली. लोगों ने जगह जगह बाबा महाकाल पर फूलों की बारिश की. कोरोना प्रतिबंध हटने के बाद पहली बार पुराने मार्ग से निकली(mahakal darshan form of chandramouleshwar) महाकाल की सवारी में हजारों लोग इकट्ठा हुए. विस्तार से पढ़ें खबर

8. Farm Laws Repeal : लोकसभा के बाद राज्य सभा से भी विधेयक पारित, खड़गे बोले- चुनावी नतीजों से प्रभावित फैसला

कृषि कानूनों को निरस्त (Farm Laws Repeal) करने संबंधी विधेयक (Farm Laws Repeal Bill 2021) राज्य सभा से भी पारित हो गए. विधेयकों को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्य सभा में (Agriculture Minister Tomar Rajya Sabha) पेश किया. इस पर अपनी बात रखते हुए राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कानूनों को रद्द करने का फैसला चुनावी नतीजों से प्रभावित है. पढ़ें पूरी खबर.

9. Rajya Sabha Suspension : कांग्रेस के 6 सांसदों समेत 12 राज्य सभा सदस्य निलंबित

संसद के शीतकालीन सत्र (parliament winter session) का आज पहला दिन हंगामेदार रहा. राज्य सभा से कई सांसदों को आज शीतकालीन सत्र से निलंबित (rajya sabha members suspended) कर दिया गया. संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी (Prahlad Joshi Rajya Sabha MP Suspension) ने उपद्रव के आरोपी सांसदों के निलंबन के लिए प्रस्ताव रखा. जिसके बाद उपसभापति हरिवंश ने 12 सांसदों के निलंबन की घोषणा की. बता दें कि इन सांसदों पर राज्य सभा के 254वें मानसून सत्र (Parliament Monsoon Session) के दौरान अशोभनीय आचरण, उपद्रव और संसदीय नियमों का उल्लंघन करने के आरोप लगे हैं. पढ़ें पूरी खबर.

10. 'कौन कहता है कि लोकसभा ... आकर्षक जगह नहीं है', थरूर को इस ट्वीट पर मांगनी पड़ी माफी

कांग्रेस के सांसद शशि थरूर (Congress MP Shashi Tharoor) अक्सर महिलाओं के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर (Share on social media) करते हैं. सोमवार को भी उन्होंने 6 महिला सांसदों के साथ मुस्कुराते हुए एक फोटो ट्वीट की, जिसके बाद नेट यूजर्स ने कड़ी प्रतिक्रिया दी (Users gave strong feedback) और आखिरकार सांसद को माफी मांगनी पड़ गई (MP even had to apologize). जानें पूरा मामला.

11. 4 दिसंबर को होने वाली SKM की बैठक अब 1 को, आंदोलन पर हो सकता है बड़ा फैसला

सोनीपत-कुंडली बॉर्डर पर सोमवार को पंजाब की 32 जत्थेबंदियों की बैठक (punjab farmers union meeting) का आयोजन किया गया. इस बैठक में फैसला लिया गया कि 4 दिसंबर को होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) की बैठक अब 1 दिसंबर को होगी. पढ़ें पूरी खबर.

11. Elon Musk Starlink के लिए मुश्किल नहीं हैं लाइसेंस हासिल करना, 2022 में लॉन्च होगी इंटरनेट सर्विस

Starlink license hurdle : एलन मस्क (Elon Musk) की कंपनी स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज के सर्विस पर संचार मंत्रालय ने रोक लगा दी है क्योंकि अभी उसने आधिकारिक रूप से लाइसेंस हासिल नहीं किया है. मगर यह कोई बड़ी बाधा नहीं है, क्योंकि स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज 2022 में खुद को भारत में लॉन्च करने का प्लान कर चुकी है. वह भारत में 2 लाख कनेक्शन का टारगेट भी सेट कर चुकी है. पढ़ें पूरी खबर.

12. IND vs NZ Kanpur Test : ड्रॉ हुआ पहला मुकाबला, अश्विन ने भज्जी को पछाड़ा

भारत व न्यूजीलैंड के बीच खेला गया कानपुर टेस्ट (IND vs NZ Kanpur Test) मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ. पांच दिनों के रोमांचक मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने भारत को अंतिम विकेट नहीं लेने दिया, जिससे सीरीज का पहला मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ. न्यूजीलैंड के बल्लेबाज- रचिन और ऐजाज की जोड़ी ने भारत से जीत छीन ली. भले ही भारत को जीत न मिली, लेकिन कानपुर टेस्ट मैच में रविचंद्रन अश्विन (Ashwin Kanpur Test) ने हरभजन सिंह को पीछे छोड़ते हुए, टेस्ट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बनने का गौरव हासिल किया. पढ़ें पूरी खबर

भारत व न्यूजीलैंड के बीच मैच ड्रॉ

MUST READ

1. New Corona Case: दूसरी लहर के बाद मिला पहला केस, मां शारदा के दर्शन के लिए जा रहा था संक्रमित

सतना में दूसरी लहर के बाद कोरोना का पहला पॉजिटिव केस सामने आया है. संक्रमित व्यक्ति मैहर की मां शारदा के दर्शन करने जा रहा था. मंदिर के द्वार पर रैपिड एंटीजन टेस्ट के बाद उसे संक्रमित पाया गया (New Corona Case in Satna November 2021). यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. High Court News Update: हमीदिया अग्निकांड के दोषियों पर कार्रवाई की मांग, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कोटवारों को उनकी कोटवारी जमीन का मालिकाना हक (High Court News Update)दिलाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई हुई. एक अन्य केस में हमीदिया अग्निकांड में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने लिए भी दायर याचिका पर नोटिस जारी हुए हैं. यहा पढ़ें खबर

3. जबलपुर में किसान की जघन्य हत्या, सिर काटकर साथ ले गए हत्यारे

jabalpur Crime News: बुजुर्ग किसान की जबलपुर में निर्मम हत्या की गई है. जहां अज्ञात अपराधियों ने गांव के बाहर खेत में झोपड़ी बनाकर रह रहे किसान का सिर काट डाला, इतना ही नहीं अपराधी किसान का कटा सिर भी साथ ले गए है. अब जबलपुर पुलिस हत्यारों के साथ-साथ किसान के सिर को भी तलाश रही है (farmer killed by beheading in MP). पढ़ें खबर

4. Tiger Death in MP 2021: उमरिया में एक और बाघ की मौत, मृतक बाघों की संख्या 40 हुई

उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व (Tiger dead body found in Bandhavgarh National Park) में एक और बाघ के मरने की सूचना मिली है, राज्य में इस साल अब तक मरने वाले बाघों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है. उमरिया जिले में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व (Tiger dead body found in Bandhavgarh National Park) के बफर जोन से बचाए जाने के दो दिन बाद एक 10 वर्षीय बाघिन (10 year old tigress death in Umariya) की मौत की सूचना मिली है. यहां पढ़ें खबर

5. Road Accident in Bhind: तेज रफ्तार डंपर और बस में भिड़ंत, 9 घायल

भिंड (Bhind Latest News) में तेज रफ्तार डंपर और बस में टक्कर हो गई. हादसे में 9 लोग घायल हो गए (9 Injured in Road Accident). डंपर चालक को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया है (Road Accident in Bhind). विस्तार से पढ़ें खबर

6. Gwalior: खेल-खेल में बच्चों ने जलते कूड़े में फेंक दिया पटाखा, धमाके से बच्चे की आंख फूटी हाथ के चिथड़े उड़े, पांच घायल

ग्वालियर में कूड़े के ढेर में पटाखा फेंकने के बाद हुए धमाके में पांच बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए. बच्चों को जयारोग्य अस्पताल ग्वालियर (jayarogya hospital gwalior) पहुंचाया गया है. जहां उनका उपचार चल रही है. वहीं हादसे में एक बच्चा का हाथ उड़ गया और आंख भी बुरी तरह जख्मी है. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

EXCLUSIVE

1. Bhopal Gas Tragedy Victims : आज भी याद है खौफ का वो मंजर, हादसे का जिक्र करती ही लड़खड़ाने लगती है पीड़ितों की जुबान

भोपाल गैस त्रासदी को 37 साल हो रहे हैं. यूनियन कार्बाइड प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस के रिसाव से हजारों लोगों की जान चली गई थी. कई लोगों ने अपनों को खो दिया.(Bhopal Gas Tragedy Victims ) इस त्रासदी के पीड़ित आज भी उस दिल दहला देने वाले मंजर को याद(story of accident 2nd december 1984) कर सिहर जाते हैं. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

SPECIAL

1. Corona Omicron Variant ने बढ़ाई टेंशन! अलर्ट मोड पर एमपी सरकार, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

Corona Omicron Variant के खतरे के बीच मध्य प्रदेश सरकार सतर्क (MP government on alert mode ) नजर आ रही है. सीएम शिवराज जहां बैठक कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे रहे हैं. वहीं विभिन्न जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है. हालांकि, एक्सपर्ट का कहना है कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोरोना गाइडलाइन (MP Corona Guideline) का पालन कर खतरे से बचा जा सकता है. यहां क्लिक कर देखें रिपोर्ट

2. एमपी में ओमिक्रोन! बोत्सवाना से आई महिला ने डराया, एक हफ्ते में 111% बढ़े कोरोना मरीज, टॉप पर इंदौर-भोपाल

मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर सरकार और आमजन को सांसत में डाल दिया है. कोरोना के नए वेरिएंट (Corona new mutant Omicron) को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं. इस बीच दक्षिण अफ्रीका से जबलपुर आई महिला भी चिंता का विषय बन गई है. ऐसे में डर है कि एमपी में ओमीक्रोन वायरस फैल न जाए. यहां पढ़ें खबर

VIDEO

1. ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया भिंड में हुआ भव्य स्वागत, समर्थकों से मिलने पहुंचे थे युवराज

राजनीति में अब दिग्गज नेताओं के बेटे भी सक्रिय होते नजर आ रहे हैं. सोमवार शाम सिंधिया परिवार के युवराज और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया भिंड में एक निजी शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे (Jyotiradity Scindia son Maha Aryaman Scindia). इस दौरान जगह-जगह उनका भव्य स्वागत हुआ. यह पहला मौका था जब महाआर्यमन सिंधिया मध्यप्रदेश में किसी शादी समारोह में शामिल होने दिल्ली से भिंड पहुंचे (Maha Aryaman Scindia Attended Wedding Ceremony). ग्वालियर से भिंड तक रास्ते में सिंधिया समर्थकों और बीजेपी नेता ने जोरशोर से उनका स्वागत किया. यहां क्लिक कर देखें वीडियो

2. Protest for OBC Reservation: सरकार के खिलाफ OBC महासभा ने की नारेबाजी, पुलिस ने भांजी लाठियां

आरक्षण को लेकर OBC महासभा के सदस्यों ने राज्य सरकार के खिलाफ जबलपुर में विशाल रैली निकाली (Protest for OBC Reservation). इस दौरान महाकौशल के कई जिलों से OBC महासभा के पदाधिकारी जबलपुर पहुंचे (Police Lathicharge OBC Mahasabha Officials). सभी ने इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस दौरान भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया. जिसके बाद मौके पर काफी भगदड़ मच गई. कई पुलिस वालों को पदाधिकारियों पर लाठी बरसाते हुए देखा गया. यहां देखें वीडियो