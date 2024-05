ETV Bharat / spiritual

गुरु-शुक्र हुए अस्त, इन राशियों के जातकों पर आ सकती है आफत, इस तरह करें बचाव - Guru Shukra Grah Effects

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 24, 2024, 11:29 AM IST | Updated : May 24, 2024, 11:51 AM IST

गुरु-शुक्र हुए अस्त ( Etv Bharat )

Guru Shukra Ast Effects: महामंडलेश्वर ज्योतिषाचार्य डॉक्टर वैभव आलोनी ने बताया कि ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को सबसे शुभ ग्रह माना गया है. बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं तो वहीं शुक्र असुरों के गुरु हैं. दोनों ग्रहों के बीच में दुश्मनी भी है. 28 अप्रैल से असुरों के गुरु शुक्र ग्रह अस्त चल रहे हैं. तो वहीं 3 मई से देवताओं के गुरु बृहस्पति भी अस्त हो गए हैं, जिसकी वजह से तीन राशियों के जातकों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं. वृषभ राशि वालों की बॉस से हो सकती है खटपट ज्योतिषाचार्य का कहना है कि गुरु और शुक्र के अस्त होने से वृषभ राशि के जातकों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इस राशि के जातकों को अपने बॉस से खटपट के चलते करियर में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए अपनी बोली और भाषा पर कंट्रोल रखने की जरूरत होगी. खर्च अधिक होने की वजह से कर्ज की जरूरत भी पड़ेगी और अपने पार्टनर के साथ मनमुटाव भी हो सकता है.

सिंह राशि वालों को आर्थिक परेशानियों के योग गुरु और शुक्र के अस्त होने से सिंह राशि के जातकों का आर्थिक पक्ष कमजोर हो सकता है. ऐसे में उन्हें पैसों के मामले में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में कोई भी आर्थिक फैसला सोच समझ कर लें. शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों से भी जूझना पड़ेगा और पारिवारिक परेशानियों के भी योग बन रहे हैं.

वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ में खटपट वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ गुरु और शुक्र के अस्त होने से मुश्किल में आ सकती है. सेहत के लिए भी ये योग खराब है. वृश्चिक राशि के जातक इस दौरान किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ सकते हैं. इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. मेहनत ज्यादा करनी होगा लेकिन आमदनी कम होगी. Read more - बुध और गुरु करेंगे मालामाल, इन तीन राशियों के जातकों के आने वाले हैं अच्छे दिन गुरु-शुक्र अस्त के प्रभाव से ऐसे बचें ज्योतिषाचार्य डॉक्टर वैभव आलोनी ने बताया कि गुरु और शुक्र अगर किसी के कमजोर हैं तो उन्हें मजबूत बनाने के लिए ये उपाय करना चाहिए गुरु को मजबूत बनाने के लिए स्वर्ण धातु शरीर में धारण करना चाहिए इसके साथ अनाथ की मदद कर उनकी सेवा के साथ भाई बहनों की मदद और पिता की वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए जिससे गुरु प्रबल होता है। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए देवी लक्ष्मी का पूजन कर सफेद चीजों का दान और उपयोग करना चाहिए जिसमें दूध दही और सफेद फूल प्रमुख रूप से है इसके साथ ही हीरा रत्न पहनने शुक्र ग्रह प्रबल बनता है।

Guru Shukra Ast Effects: महामंडलेश्वर ज्योतिषाचार्य डॉक्टर वैभव आलोनी ने बताया कि ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को सबसे शुभ ग्रह माना गया है. बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं तो वहीं शुक्र असुरों के गुरु हैं. दोनों ग्रहों के बीच में दुश्मनी भी है. 28 अप्रैल से असुरों के गुरु शुक्र ग्रह अस्त चल रहे हैं. तो वहीं 3 मई से देवताओं के गुरु बृहस्पति भी अस्त हो गए हैं, जिसकी वजह से तीन राशियों के जातकों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं. वृषभ राशि वालों की बॉस से हो सकती है खटपट ज्योतिषाचार्य का कहना है कि गुरु और शुक्र के अस्त होने से वृषभ राशि के जातकों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इस राशि के जातकों को अपने बॉस से खटपट के चलते करियर में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए अपनी बोली और भाषा पर कंट्रोल रखने की जरूरत होगी. खर्च अधिक होने की वजह से कर्ज की जरूरत भी पड़ेगी और अपने पार्टनर के साथ मनमुटाव भी हो सकता है.

सिंह राशि वालों को आर्थिक परेशानियों के योग गुरु और शुक्र के अस्त होने से सिंह राशि के जातकों का आर्थिक पक्ष कमजोर हो सकता है. ऐसे में उन्हें पैसों के मामले में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में कोई भी आर्थिक फैसला सोच समझ कर लें. शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों से भी जूझना पड़ेगा और पारिवारिक परेशानियों के भी योग बन रहे हैं.

वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ में खटपट वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ गुरु और शुक्र के अस्त होने से मुश्किल में आ सकती है. सेहत के लिए भी ये योग खराब है. वृश्चिक राशि के जातक इस दौरान किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ सकते हैं. इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. मेहनत ज्यादा करनी होगा लेकिन आमदनी कम होगी. Read more - बुध और गुरु करेंगे मालामाल, इन तीन राशियों के जातकों के आने वाले हैं अच्छे दिन गुरु-शुक्र अस्त के प्रभाव से ऐसे बचें ज्योतिषाचार्य डॉक्टर वैभव आलोनी ने बताया कि गुरु और शुक्र अगर किसी के कमजोर हैं तो उन्हें मजबूत बनाने के लिए ये उपाय करना चाहिए गुरु को मजबूत बनाने के लिए स्वर्ण धातु शरीर में धारण करना चाहिए इसके साथ अनाथ की मदद कर उनकी सेवा के साथ भाई बहनों की मदद और पिता की वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए जिससे गुरु प्रबल होता है। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए देवी लक्ष्मी का पूजन कर सफेद चीजों का दान और उपयोग करना चाहिए जिसमें दूध दही और सफेद फूल प्रमुख रूप से है इसके साथ ही हीरा रत्न पहनने शुक्र ग्रह प्रबल बनता है।

Last Updated : May 24, 2024, 11:51 AM IST