चमत्कारिक हैं इस सब्जी के बीज, फायदे जान लेंगे तो काजू-बादाम भूल जाएंगे - Pumpkin seeds Benefits

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 24, 2024, 6:33 AM IST | Updated : May 24, 2024, 11:16 AM IST

चमत्कारिक है कद्दू का बीज ( Etv Bharat Graphics )

शहडोल. हरी भरी सब्जियों को तो खूब पसंद किया जाता है और लोग जमकर खाते भी हैं लेकिन क्या आपको पता है कि कई ऐसी सब्जियां होती हैं जिनके बीजों में पोषक तत्वों की भरमार होती है. इन्हीं सब्जियों में से एक है कद्दू की सब्जी. कद्दू की सब्जी तो हर किसी ने खाई होगी लेकिन क्या आपको पता है कि इसके बीज को आप नजर अंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बीज में मल्टीविटामिन और पोषक तत्वों की भरमार होती है. यह सेहत के लिए बहुत ही पौष्टिक है और यह किसी ड्राय फ्रूट से काम नहीं होता. चमत्कारिक है कद्दू का बीज (ETV BHARAT) चमत्कारिक हैं कद्दू के बीज आयुर्वेद डॉक्टर अंकित नामदेव कहते हैं, '' कद्दू के जो बीज होते हैं वह सेहत के लिए बहुत ही गुणकारी होते हैं. पोषक तत्व की इसमें भरपूर मात्रा पाई जाती है. इससे लोगों की सेहत पर भी असर देखने को मिलता है. आमतौर पर देखा जाता है कि कद्दू के बीज को लोग फेंक देते हैं. लेकिन कद्दू के बीज के पोषक तत्व और उसकी क्वालिटीज जानने के बाद अब आप उनके बीज का भरपूर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि कद्दू के बीच मानव जीवन के लिए किसी वरदान या चमत्कार से कम नहीं हैं.'' चमत्कारिक है कद्दू का बीज (etv bharat) कद्दू के बीज के फायदे आयुर्वेद डॉक्टर अंकित नामदेव कहते हैं, '' कद्दू का बीज ही नहीं बल्कि किसी भी फल का बीज जो होता है वो एक कॉम्पैक्ट एनर्जी का सोर्स होता है. जिसमें एक नए जीव को जन्म देने की ताकत होती है. तो बात करें कद्दू के बीज की तो कद्दू के बीज में नेचुरल रूप से आयरन, जिंक, मैग्निशियम, फॉस्फेट जैसे कई पोषक तत्व काफी मात्रा में पाए जाते हैं. ये कद्दू के बीज जो होते हैं वो काफी कम कैलोरी के होते हैं. इसलिए डायबिटिक लोग भी इसे खा सकते हैं, इसमें जो ट्रेस मिनरल्स और एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, वो डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट के साथ-साथ वो हर दिन के मल्टी मिनरल्स रिक्वायरमेंट्स को भी काफी हद तक पूरा कर सकते हैं, पुराने समय में लोग कद्दू के बीज को तवे में भूंज कर खाया करते थे, आज के समय में ये पैकेट में भी आने लग गए हैं और लोग इसे बहुत ज्यादा खाते हैं.

एक दिन में कितने खा सकते हैं कद्दू के बीज आयुर्वेद डॉक्टर अंकित नामदेव आगे कहते हैं, '' कद्दू के बीज को आप एज ए ड्राय फ्रूट डेली बेसिस पर 10 ग्राम तक आराम से प्रतिदिन खा सकते हैं. शरीर में स्फूर्ति बनी रहेगी, एनर्जी लेवल लो नहीं होगा, महिलाओं में इसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है. उनके बालों की हेल्थ, वेट लॉस, शरीर में थकान, अनायास बेचैनी आदि नहीं दिखाई देती. काफी हद तक सेहत में कद्दू के बीज के सेवन से बदलाव नजर आने लगते हैं.

