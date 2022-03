अब... प्रधानमंत्री आवास पर चलेगा बुलडोजर! सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का किया उल्लंघन, जानें क्या है पूरा मामला

रीवा की फरहदी ग्राम पंचायत में एक सरकारी तालाब में पीएम आवास बना दिए जाने का मामला सामने आया था. मामला सामने आने के बाद इसकी जांच कराई गई. जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद लगभग पूरा बन चुके इस आवास के निर्माण पर रोक लगा दी गई. सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का भी उल्लंघन किए जाने का मामला था. जिसके बाद अब इस पीएम आवास को अब बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया जाएगा.

रायसेन में खूनी मामला: पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे सीएम शिवराज, बोले- घटना दुखद, दोषियों को नहीं बख्शेंगे

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) मंगलवार को रायसेन की सिलवानी तहसील के खमरिया गांव पहुंचे, उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की. इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह घटना दुखद है. सीएम ने गांव वालों और पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि अपराधियों को नहीं छोड़ा जाएगा. सीएम ने दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की बात भी कही. लोगों को ढ़ाढ़स देते हुए सीएम ने कहा कि अब डरने की कोई बात नहीं है, स्थानीय प्रशासन और शासन आपके साथ है.

Rangpanchami 2022: दो साल बाद रंग पंचमी पर बरसे रंग, प्राकृतिक रंगों और टेसू के फूलों से खेली गई होली

कोरोना महामारी के 2 साल बाद राजधानी भोपाल में रंगपंचमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया. हुरियारों की टोली पर जमकर रंग और गुलाल बरसाया गया. होली की मस्ती में मस्त लोग डीजे की धुन पर झूमते रहे. नगर निगम और निजी टैंकरों से हुरियारों पर रंगों की बरसात की गई.( Rangpanchami celebration in Bhopal)

NRI से शादी की चाहत, 700 लड़कियां बनीं नाइजीरियन ठगों का शिकार, कश्मीर से कन्याकुमारी तक करते थे ऑपरेट, पढ़ें और भी चौंका देने वाले खुलासे

शादी के नाम पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक युवतियों को ठगने वाली नाइजीरियन गैंग को ग्वालियर पुलिस ने धर दबोचा है. इनसे पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. यह गैंग मेट्रिमोनियल साइट्स पर NRI दूल्हे की तलाश करने वाली युवतियों को ठगता था. ये नाइजीरियन गैंग अभी तक 700 युवतियों से लगभग एक करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी कर चुकी है.

जल संरक्षण पर सीएम शिवराज गंभीर, दो साल से बंद जलाभिषेक अभियान फिर चलेगा, जानें कैसे चलेगी मुहिम

मध्यप्रदेश में जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए पूरे प्रदेश में जलाभिषेक अभियान फिर शुरू किया जाएगा. कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 2 साल से इस पर ब्रेक लगा हुआ था. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्व जल दिवस के मौके पर प्रदेशभर में 15 जून तक जलाभिषेक कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए हैं. (Jalabhishek campaign in Madhya Pradesh)

"द कश्मीर फाइल्स" पर IAS का ट्वीट, सिविल कोड ऑफ़ कंडक्ट का उल्लंघन? कार्रवाई से क्यों बच रही है सरकार या एजेंडे के खिलाफ जाने वाले ही बनते हैं शिकार

फिल्म "दा कश्मीर फाइल्स" पर मध्य प्रदेश के आईएएस अफसर नियाज खान के ट्वीट को "सिविल सर्विसेज कोड ऑफ़ कंडक्ट" का उल्लंघन माना जा रहा है. आईएएस के ट्वीट को लेकर बीजेपी-कांग्रेस आमने सामने हैं. शिवराज सरकार के मंत्री भी नियाज खान के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कह चुके हैं, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि अबतक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है. (IAS Niyaz Khan tweet controversy)

सिंधिया के गृह नगर ग्वालियर जिले की रानीघाटी गौशाला की 1200 बीघा जमीन पर दबंगों का कब्जा

मध्यप्रदेश में मंदिरों और गौशालाओं की जमीन पर कब्जा करने का सिलसिला नहीं थम रहा है. ऐसा ही एक मामला ग्वालियर जिले में सामने आया है. रानी घाटी पर मौजूद वृंदावन गौशाला की 1200 बीघा जमीन पर गांव के दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया है. (Illegal possession land of Gaushala)

जानवर कौन! डॉगी को डंडो से पीट-पीटकर मार डाला, आरोपी पर FIR दर्ज, Video Viral

मध्यप्रदेश की संस्कारधानी से मानवता को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में तीन युवक एक डॉगी के एक बच्चे को बेरहमी से मार रहे हैं, युवकों के द्वारा बेरहमी से की गई पिटाई के चलते डॉगी के बच्चे की मौत हो गई. बदमाशों युवकों की यह करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है.

नशे के लिए कफ सिरप फैंसीड्रिल की सप्लाई करने वाले दो युवकों को 10 साल की जेल और एक-एक लाख रुपये जुर्माना

कफ सिरप फैंसीड्रिल की अवैध रूप से सप्लाई के मामले में दो लोगों को 10 -10 साल की सजा सुनाई गई है. दोनों को 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी देना पड़ेगा. ग्वालियर जिला न्यायालय ने यह फैसला सुनाया. करीब छह साल पहले पुलिस ने उत्तर प्रदेश के दो लोगों को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में फैंसीडिल कफ सिरप बरमामद की थी. (fancydrill for intoxication) (Two youth get 10 years jail)

रंगों की विरासत 'गेर': रंगपंचमी पर 2 साल बाद इंदौर में उमड़ा खुशियों का जनसैलाब

मध्य प्रदेश में रंग पंचमी के मौके पर निकाली जाने वाली पारंपरिक गेर आज फिर निकाली जाएगी. इंदौर में बीते दो साल से कोरोना के कारण 'गेर' नहीं निकली जा रही थी. रंगपंचमी पर निकाले जाने वाली गेर में इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हो सकते हैं. आयोजन में कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इस पर प्रशासन का खास जोर हैं और व्यापक पैमाने पर तैयारियां की गई हैं.