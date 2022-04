आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मौत पर कमलनाथ का आरोप कहा- इस सरकार में शर्मसार हो रहा है प्रदेश

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सागर, रतलाम में हड़ताल के दौरान हुई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत को बेहद दुखत बताया है. उन्होंने प्रदेश सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर किसी सरकार में ऐसे दिन आ जाएं तो यह प्रदेश और सरकार दोनों के लिए शर्मसार कर देने वाली घटना है.

MP के मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा का PM मोदी को चुनौती? नेता पुत्रों को टिकट देना गलत नहीं, समझाई परिवारवाद की परिभाषा

मप्र के सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र सखलेचा के पुत्र हैं. उन्होंने परिवारवाद की परिभाषा समझाते हुए और नेता पुत्रों को चुनाव में टिकिट देने की पैरवी की है.

सीएम शिवराज कर रहे योगी से होड़! अजान और हनुमान चालीसा पर जमीयत उलमा-ए-हिंद का बयान, बोले- मुकाबला ठीक नहीं

अजान और हनुमान चालीसा विवाद पर जमीयत उलमा-ए-हिंद ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि, अजान और हनुमान चालीसा दोनों ही मुल्क में जरूरी है लेकिन मुकाबला करना ठीक नहीं है. (Azaan Hanuman Chalisa controversy)

Hanuman Jayanti : भोपाल में चल समारोह को लेकर पुलिस ने कमर कसी, पूरे मार्ग की होगी वीडियोग्राफी

राजधानी में शनिवार को निकलने वाले चल समारोह को लेकर पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है. चल समारोह के पूरे रोड और चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी. इसके अलावा ड्रोन से पूरे इलाके की मॉनिटरिंग की जाएगी. 600 से अधिक पुलिसकर्मी इस चल समारोह पर नजर रखेंगे. इसके अलावा चल समारोह में डीजे पर बजने वाले गाने भी पुलिस की मर्जी से ही बजाए जाएंगे. चल समारोह में शामिल लोगों की वीडियोग्राफी की जाएगी. (Chal Samaroh in Bhopal) (Hanuman Jayanti in Bhopal)

Hanuman Janmotsav 2022: हनुमान का अनोखा दरबार, जहां कागज पर लिखी अर्जी की सुनवाई करते हैं भगवान

केसरी नंदन हनुमान मंदिर में भगवान अपने भक्तों की अर्जी भी सुनते हैं, और मान्यता है कि उन्हें पूरा भी करते हैं. इस साल 16 अप्रैल को हनुमान जी का जन्मोत्सव है. इस मौके पर छिंदवाड़ा के हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं के पहुंचने और अर्जियां लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है.

MP सीएम शिवराज गलत काम करने वालों को सजा नहीं दे सकते, घरों को तोड़ना 'असंवैधानिक' : मजीद मेमन

मध्यप्रदेश के खरगोन में रामनवमी के दिन हुई हिंसा को लेकर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है. वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों के घरों को शिवराज के बुलडोजर से जमींदोज किया जा रहा है. (bulldozer mama) सीएम की इस कार्रवाई के कांग्रेस नेता मजीद मेमन ने 'असंवैधानिक' बताया है. (khargone violence Majeed Memon statement)

रीवा में मेला देखकर लौट रही दो नाबालिग बहनों से सामूहिक दुष्कर्म, परिजनों से मारपीट कर लड़कियों को जंगल में ले गए थे आरोपी

रीवा में दो नाबालिग बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है.इस मामले में पुलिस ने अब तक पांच लोगों को हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही है. पुलिस अन्य आरोपितों की तलाश में जुटी है. (rewa minor sisters Gang rape)

MP सीएम शिवराज गलत काम करने वालों को सजा नहीं दे सकते, घरों को तोड़ना 'असंवैधानिक' : मजीद मेमन

मध्यप्रदेश के खरगोन में रामनवमी के दिन हुई हिंसा को लेकर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है. वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों के घरों को शिवराज के बुलडोजर से जमींदोज किया जा रहा है. (bulldozer mama) सीएम की इस कार्रवाई के कांग्रेस नेता मजीद मेमन ने 'असंवैधानिक' बताया है. (khargone violence Majeed Memon statement)

चैट में इमोजी लाएगा WhatsApp, 32 लोगों को ग्रुप वॉयस कॉल की मिलेगी सुविधा

WhatsApp ने अपने यूजर्स को एक बार फिर बड़ा तोहफा दिया है. व्हाट्सएप चैट में अब इमोजी (whatsapp chats Emoji) आएगा. इसको अपडेट करने के बाद 32 लोगों को ग्रुप वॉयस कॉल की अनुमति मिलेगी. (WhatsApp Group Voice Call). जानिए WhatsApp यूजर्स को अपडेट के बाद कौन-कौन सी नई सुविधाएं मिलने वाली हैं. (meta whatsapp new features)

ट्रेन के एलएचबी कोच में नहीं मिलेगी यात्रियों को बेड रोल-कंबल की सुविधा, रेल मंत्रालय ने जारी किया आदेश

ट्रेनों के इकोनॉमी क्लास (LHB) कोच में यात्रा करने वाले यात्र‍ियों के लिए रेलवे एक सुविधा बंद करने की घोषणा की है. यानी कि अब एलएचबी एसी इकोनॉमी कोचों में यात्रियों को मुफ्त बेड रोल और कंबल नहीं मिलेंगे. (Passengers will not get bed roll blanket) (Railway Ministry issued order)