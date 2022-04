रीवा में मेला देखकर लौट रही दो नाबालिग बहनों से सामूहिक दुष्कर्म, परिजनों से मारपीट कर लड़कियों को जंगल में ले गए थे आरोपी

रीवा में दो नाबालिग बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है.इस मामले में पुलिस ने अब तक पांच लोगों को हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही है. पुलिस अन्य आरोपितों की तलाश में जुटी है. (rewa minor sisters Gang rape)

MP सीएम शिवराज गलत काम करने वालों को सजा नहीं दे सकते, घरों को तोड़ना 'असंवैधानिक' : मजीद मेमन

मध्यप्रदेश के खरगोन में रामनवमी के दिन हुई हिंसा को लेकर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है. वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों के घरों को शिवराज के बुलडोजर से जमींदोज किया जा रहा है. (bulldozer mama) सीएम की इस कार्रवाई के कांग्रेस नेता मजीद मेमन ने 'असंवैधानिक' बताया है. (khargone violence Majeed Memon statement)

चैट में इमोजी लाएगा WhatsApp, 32 लोगों को ग्रुप वॉयस कॉल की मिलेगी सुविधा

WhatsApp ने अपने यूजर्स को एक बार फिर बड़ा तोहफा दिया है. व्हाट्सएप चैट में अब इमोजी (whatsapp chats Emoji) आएगा. इसको अपडेट करने के बाद 32 लोगों को ग्रुप वॉयस कॉल की अनुमति मिलेगी. (WhatsApp Group Voice Call). जानिए WhatsApp यूजर्स को अपडेट के बाद कौन-कौन सी नई सुविधाएं मिलने वाली हैं. (meta whatsapp new features)

Hanuman Jayanti : भोपाल में चल समारोह को लेकर पुलिस ने कमर कसी, पूरे मार्ग की होगी वीडियोग्राफी

राजधानी में शनिवार को निकलने वाले चल समारोह को लेकर पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है. चल समारोह के पूरे रोड और चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी. इसके अलावा ड्रोन से पूरे इलाके की मॉनिटरिंग की जाएगी. 600 से अधिक पुलिसकर्मी इस चल समारोह पर नजर रखेंगे. इसके अलावा चल समारोह में डीजे पर बजने वाले गाने भी पुलिस की मर्जी से ही बजाए जाएंगे. चल समारोह में शामिल लोगों की वीडियोग्राफी की जाएगी. (Chal Samaroh in Bhopal) (Hanuman Jayanti in Bhopal)

ट्रेन के एलएचबी कोच में नहीं मिलेगी यात्रियों को बेड रोल-कंबल की सुविधा, रेल मंत्रालय ने जारी किया आदेश

ट्रेनों के इकोनॉमी क्लास (LHB) कोच में यात्रा करने वाले यात्र‍ियों के लिए रेलवे एक सुविधा बंद करने की घोषणा की है. यानी कि अब एलएचबी एसी इकोनॉमी कोचों में यात्रियों को मुफ्त बेड रोल और कंबल नहीं मिलेंगे. (Passengers will not get bed roll blanket) (Railway Ministry issued order)

रामनवमी हिंसा: जिनके घर तोड़े उनका सरकार से सवाल, पहले से जेल में बंद लोगों पर FIR दर्ज कर तोड़ दिए मकान

10 अप्रैल को बड़वानी में हुई हिंसा के बाद 3 ऐसे लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया जो पहले से ही जेल में बंद हैं. वहीं आरोपियों के परिवार का कहना है कि जब हमारे बच्चे पहले से ही जेल में बंद हैं तो वह घटना को कैसे अंजाम दे सकते हैं. परिवारजनों ने यह भी कहा है कि उन्हें बिना नोटिस जारी किए उनके घर तोड़ दिए गए, जबकि पुलिस इस मामले में मौन है. (Ram Navami procession in barwani) (communal clashes in barwani)

मध्यप्रदेश में प्रीपेड मोबाइल फोन की तर्ज पर रिचार्ज कराने पर ही मिलेगी आपको बिजली

मध्यप्रदेश में जल्द ही मोबाइल फोन और डीटीएच की तर्ज पर उपभोक्ताओं को बिजली बिल भरने होंगे. यानी पहले बिल भरना होगा और उसके बाद बिजली का उपभोग कर सकेंगे. इस प्रकार एडवांस में जितने बिल का भुगतान करेंगे, उतनी ही बिजली का उपयोग कर सकेंगे. इसके लिए राज्य सरकार बिजली बिल के एडवांस पेमेंट की व्यवस्था लागू करने जा रही है. (New system of electricity bill) (Now electricity after recharging)

कांग्रेस नेता अरुण यादव का आरोप, फेल हुए नरोत्तम मिश्रा, गृहमंत्री की विफलता से हुआ खरगोन का दंगा, बोले बीजेपी के नेताओं की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है

कांग्रेस नेता अरुण यादव ने कहा है कि बीजेपी के नेताओं की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है. उन्होंने यह भी कहा कि गृहमंत्री की विफलता की वजह से ही खरगोन में दंगा हुआ है. (Congress leader Arun Yadav statement in Gwalior) (politics on bulldozer)

Hanuman Jayanti 2022: प्रदेश भर में पूजे जाते हैं दंदरौआ धाम में विराजे डॉक्टर हनुमान, असाध्य रोगों का करते हैं इलाज, जन्मोत्सव पर उमड़ेगा श्रद्धालुओं का मेला

भगवान हनुमान को यूं ही संकटमोचन नहीं कहा जाता, वे हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, इसका उदहारण देखने को मिलता है भिंड में विराजे डॉक्टर हनुमान जी के दरबार में. डॉक्टर हनुमान यहां आने वाले भक्तों के असाध्य रोगों को भी अपनी भभूत से ठीक कर देते हैं. इस बार 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर डॉक्टर हनुमान के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी. (hanuman jayanti 2022)

राकेश टिकैत की मध्यप्रदेश सरकार को चेतावनी, बोले- किसानों की नहीं सुनी तो भोपाल को बनाएंगे दिल्ली, होगा आंदोलन

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत शुक्रवार को नर्मदापुरम की सिवनी-मालवा तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने मध्यप्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि, सरकार ने किसानों की नहीं सुनी तो राजधानी भोपाल में भी दिल्ली जैसा आंदोलन करेंगे. (Rakesh Tikait Warned MP Government) (Rakesh Tikait narmadapuram visit)