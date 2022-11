लापता मतदान कर्मी का 8वें दिन भी नहीं मिला सुराग, परिजनों ने की उच्चस्तरीय जांच की मांग

जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के आशापुरी बूथ से चुनाव ड्यूटी के दौरान लापता हुए संजीव कुमार का 8 दिन बाद भी कुछ पता नहीं चला है. पुलिस लगातार संजीव कुमार की तलाश कर रही है. पुलिस को बूथ से दो किलोमीटर दूर संजीव के कपड़े मिले हैं. ऐसे में पुलिस तमाम पहलुओं पर तफ्तीश कर रही है. जिला कांगड़ा के एसपी खुशहाल शर्मा ने बताया कि संजीव के लापता होने की पुलिस थाना लंबागांव में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है. पुलिस लगातार सर्च अभियान चलाया रही है. लेकिन पुलिस को अभी तक कामयाबी नहीं मिली है.

कांग्रेस को चुनाव में दिख रही अपनी हार, इसलिए EVM से छेड़छाड़ के लगा रही आरोप: करण नंदा

प्रदेश में विधानसभा चुनाव (Himachal election 2022) के लिए इस्तेमाल की गईं ईवीएम को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है. कांग्रेस ने ईवीएम से छेड़छाड़ के बाद कई जगह स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर डेरा भी जमा लिया है और आशंका जताई है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है. वहीं, भाजपा ने भी इस पर पलटवार किया है. भाजपा का कहना है कि अपनी हार देख कर कांग्रेस नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं.

पालमपुर विधानसभा सीट: BJP-CONGRESS में कड़ा मुकाबला, क्या अपनी बादशाहत कायम रख पाएगी कांग्रेस ?

पालमपुर विधानसभा सीट पर अधिकतर कांग्रेस का ही कब्जा रहा है. इस सीट से बीजेपी ने सिर्फ तीन बार ही चुनाव में जीत हासिल की है. साल 2017 चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस के आशीष बुटेल विधायक चुने गए थे. इस बार यहां पर कांग्रेस ने जहां सीटिंग व‍िधायक आशीष बुटेल को फ‍िर चुनावी दंगल में उतारा है. वहीं, भाजपा ने त्र‍िलोक कपूर पर दांव खेला है. जानिए क्या है इस सीट का चुनावी समीकरण..(Trilok Kapoor VS Ashish Butail)

हिमाचल विधानसभा के चुनावी नतीजों का 2024 के लोकसभा चुनावों पर कैसा रहेगा इफेक्ट, जानें

हिमाचल प्रदेश को 8 दिसंबर के दिन नई सरकार मिल जाएगी. साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव का खाका भी खींच जाएगा. 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव के तुलनात्मक अध्ययन से समझें लोकसभा चुनाव पर इसका किस तरह से असर होगा.

रिपन अस्पताल: मिल्कफेड की दुकान में मिल रहा राशन, जांच कमेटी गठित

रिपन अस्पताल परिसर में संचालित मिल्कफेड की दुकान में इन दिनों राशन मिल रहा है. दुकान में कोई भी मिल्क प्रोडक्ट नहीं हैं. रिपन अस्पताल प्रबंधन ने इस मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है. साथ ही दुकान के एमडी को नोटिस भेजा गया है. (Ripon hospital shimla)

बिलासपुर सदर सीट: जेपी नड्डा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न, क्या इस बार बागियों ने बदल दी है फिजा?

हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर सदर सीट की जंग काफी दिलचस्प होने वाली है. कांग्रेस ने इस सीट से पूर्व विधायक बंबर ठाकुर (Bumber Thakur vs Trilok jamwal) को टिकट दिया है. बीजेपी ने मौजूदा विधायक सुभाष ठाकुर का टिकट काटते हुए त्रिलोक जम्वाल पर भरोसा जताया है.

शिमला: रामपुर के निरथ में खाई में गिरा टिप्पर, चालक की मौत

रामपुर के निरथ में एनएच-5 पर एक टिप्पर हादसे का शिकार हुआ (Tipper accident in Rampur) है. हादसे में टिप्पर 80 मीटर नीचे खाई में जा गिरा, जिसके चलते 22 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि एक अन्य युवक घायल है. वहीं, पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला, दो आरोपियों का कांगड़ा कोर्ट में आत्मसमर्पण

हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में दो आरोपियों ने कांगड़ा कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है. आशंका जताई जा रही है कि पूछताछ के बाद जिला कांगड़ा सहित प्रदेश भर में कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं. पढ़ें पूरी खबर... (hp police paper leak case) (Police constable recruitment paper leak case).

मुख्यमंत्री जयराम ने मंत्रियों से लिया चुनाव का फीडबैक, बर्फबारी पर तैयारियों को लेकर अधिकारियों से की बात

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 का परिणाम आने में अब करीब 20 दिन से भी कम समय बचा है. सीएम जयराम से शुक्रवार को मिलने कई मंत्री पहुंचे. इस दौरान जयराम ठाकुर ने उनसे चुनाव का फीडबैक लिया. वहीं, सरकारी आवास में जयराम इन दिनों रूटीन सरकारी कार्य निपटा रहे हैं. (CM Jairam took feedback on the election)

नाहन में कड़ाके की ठंड में स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेसियों का पहरा, DC और SP भी कर रहे निरीक्षण

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 का परिणाम 8 दिसंबर को आएगा. सिरमौर में कौन जीतेगा और कौन हारेगा यह तस्वीर उसी दिन साफ होगी, लेकिन कांग्रेस ने नाहन में स्ट्रांग रूम के बाहर कड़ाके की ठंड में 48 घंटों से तंबू गाड़कर डेरा डाला हुआ है, ताकि ईवीएम पर नजरें रखी जा सके. (himachal assembly elections 2022)