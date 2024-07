ETV Bharat / health

बारिश में हो रही है जोड़ों में तकलीफ, बिना दवा के ऐसे मिलेगी राहत, हड्डियों का दर्द भी होगा दूर - How to Get Relief From Joint pain

नई दिल्ली: गर्मी का मौसम खत्म हो चुका है और मानसून आ चुका है. इसके साथ देश के कई हिस्सों में बारिश भी होने लगी है. गर्मी के बाद आने वाला मानसून ने सिर्फ लोगों के लिए राहत लेकर आता है, बल्कि ये कई तरह की बीमारियों का कारण भी बनता है. इसके चलते बारिश के मौसम में कई लोगों को दर्द और तकलीफ का सामना भी करना पड़ता है. खासकर उन लोगों को जिनको जोड़ो में दर्द की समस्या है. बता दें कि बारिश के मौसम के दौरान जोड़ों और हड्डियों में दर्द और मांसपेशियों में अकड़न की समस्या होने लगती है. इसके अलावा बारिश के सीजन में जोड़ो में दर्द बढ़ सकता है और डिहाइड्रेशन भी हो सकता है. वहीं, अगर आपको गठिया की समस्या है तो मानसून में आपकी तकलीफ में और ज्यादा इजाफा होगा. ऐसे में अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो आज हम कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से जोड़ों के दर्द से राहत पा सकते हैं. रोज करें एक्सरसाइज

अगर आपको जोड़ों में तकलीफ है तो डेली एक्सरसाइज करें. यह आपको जोड़ों के दर्द में राहत पहुंचाती है. बता दें कि जोड़ों के दर्द के लिए आप एरोबिक्स, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, साइकिलिंग, योग और मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हैं. हालांकि, इस बात का ध्यान रखें कि एक्सरसाइज ज्यादा न करें. वरना इससे नुकसान भी हो सकता है. साथ ही एक्सरसाइज करने से पहले फिजियोथेरेपिस्ट सलाह जरूर लें.