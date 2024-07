ETV Bharat / state

बड़े कमाल का है व्हाट्सएप का ये नीला 'गोला', इसका इस्तेमाल नहीं किया तो क्या किया - How To Use Meta AI

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : Jul 6, 2024, 5:27 PM IST | Updated : 5 hours ago

कॉन्सेप्ट इमेज ( WhatsApp Meta AI )

whatsapp blue checkmark feature :व्हाट्सएप के इस समय दुनिया में करोड़ों यूजर्स हैं. व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए बड़ा जबरदस्त फीचर एड किया है. ये फीचर कुछ दिनों से व्हाट्सएप यूजर्स के इंटरफेस पर ब्लू सर्कल के रूप में नजर आ रहा है. अधिकांश यूजर्स इस फीचर्स से अनजान हैं, लेकिन ये बड़े काम की चीज है. दरअसल ये मेटा का भारत में व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर और इंस्टाग्राम पर Llama-3 नाम से दिया गया एआई असिस्टेंट है. यूजर्स इस फीचर का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं. ये ट्रू वर्चुअल असिस्टेंट है और आपकी कई जिज्ञासाओं का चुटकियों में समाधान कर सकता है. बस आपको नीले बटन पर क्लिक करने के बाद अपना सवाल टाइप करके सेंड बटन दबाना है, कुछ सेकेंड में ये आपके सवाल का डिटेल में जवाब दे देगा. साथ ही इस फीचर के जरिए यूजर्स सेटअप पिक्चर लेने के बाद इमेजन( imagine) टाइप करके Meta AI से एआई इमेज क्रिएट करवा सकते हैं. व्हाट्स एप के इस धांसू फीचर का अगर आप इस्तेमाल करना नहीं जानते तो चिंता मत करिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। WhatsApp पर मौजूद मेटा AI को कैसे करें इस्तेमाल सबसे पहले अपने फोन, डेस्कटॉप, टेबलेट में WhatsApp को खोलें.

चैट सेक्शन में आपको दाएं तरफ नीले रंग का छोटा सा सर्कलनुमा आइकन नजर आएगा.

नीले सर्कल जैसे दिखने वाले इस आइकन पर क्लिक या टैप करें.

आइकन प्रेस करते ही आप मेटा AI के Llama-3 पर पहुंचेंगे

अब Terms of Use को पढ़ें और इसे एक्सेप्ट कर लें.

इसके बाद अब टाइपिंग बॉक्स पर किसी भी प्रकार का सवाल टाइप कर सकते हैं.

सेंड बटन दबाने के बाद मेटा AI के जवाब का इंतजार करें.

कुछ ही सेकेंड में सवाल का जवाब मेटा का ये फीचर दे देगा. क्या-क्या कर सकता है ये AI क्या-क्या कर सकता है मेटा AI का ये फीचर 1. AI फोटो Generate: इस ट्रू वर्चुअल असिस्टेंट को यूजर्स किसी भी तरह की फोटो की बनवाने के लिए कह सकते हैं. सबसे पहले आपको टाइप करना है Make a Photo और बाद में जिस से संबंधित आप फोटो चाहते हो उन की-वर्ड को टाइप करना है. आप इसके जरिए फोटो को एनिमेट भी कर सकते हो. 2. पैराग्राफ की देगा समरी: कई बार बड़े-बड़े पैराग्राफ को पढ़ने में परेशानी होती है, लेकिन इस फीचर का इस्तेमाल कर किसी भी पैराग्राफ को समझने में बहुत कम समय लगेगा और उसे पूरा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होगी. आपको बस उस पैराग्राफ को टाइप करने के बाद अंत में summarize टाइप करना है. चुटकियों में ये पैराग्राफ का सार आपको दे देगा और इसे आपको समझा भी देगा. इससे आपका कीमती समय भी बचेगा. AI द्वारा दिए गए सवाल के जवाब और एनिमेटिड तस्वीरें (WhatsApp Meta AI) 3. किसी भी सवाल का जानें जवाब: किसी भी सवाल को टाइप करें. इसके बाद AI इसे रीड करेगा और कुछ ही सेकेंड में कम्पाइल डाटा के साथ इसका जवाब देगा. इसके साथ ही आप इसे गाना, कविता, शायरी, प्ले लिखने के लिए भी कह सकते हैं. यहां तक कि आप मैथ्स के सवाल का जवाब भी जान सकते हैं. यह आपके टूर की प्लानिंग कर सकता है, यूजर्स को सुझाव दे सकता है और कोड्स भी लिख सकता है, लेकिन ये सिर्फ इंग्लिश में ही जवाब दे सकता है. इसे चैटिंग में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. स्टूडेंट इस फीचर का बहुत अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं. छात्र अपनी पढ़ाई से संबंधित अपने सवालों का जवाब जानने के लिए भी इसका सहारा ले रहे हैं. इसके साथ ही खेल, देश-दुनिया, राजनीतिक घटनाक्रम, जियो पॉलिटिक्स की जानकारी के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. साथ ही आपको टिप्स भी दे सकता है. अगर यूजर्स को WhatsApp पर Meta AI का ये फीचर नजर नहीं आ रहा है तो अपने ऐप को गूगल प्ले स्टोर से अपडेट कर सकते हैं. आने वाले समय में मेटा इस फीचर को और भी अपडेट कर सकता है. Facebook पर भी इस AI फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस AI असिस्टेंट की मदद से किसी पोस्ट के बारे में अतिरिक्त डिटेल मांग सकते हैं. अपनी फेसबुक पर किसनी इतिहास से संबंधित कोई जानकारी शेयर की है और आप उसके बारे में और अधिक जानना चाह रहे हैं तो इसकी मदद से उस टॉपिक पर दूसरी जानकारियों को भी सर्च कर सकेंगे. इस चीज का रखें ध्यान: ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. ये आपके सवाल को समझता है उसके बाद आपके सवाल का जवाब देता है. उच्च-क्षमता वाला ये चैटबॉट यूजर्स के के जवाब देने के लिए बड़ी मात्रा में डेटा को खंगालने के बाद उसे संशोधित करने के बाद उसका विश्लेषण करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करता है. कई बार ये आपके सवाल का गलत अर्थ समझ सकता है और गलत जवाब दे सकता है. इसलिए कहीं भी संदेह होने पर प्रामाणिक सोर्स पर जाकर इसके जवाब की पुष्टि कर लेनी चाहिए. ये भी पढ़ें: ढाबे पर ग्राहक ने ऑर्डर किया खाना, कढ़ी में निकल गया मरा हुआ चूहा

