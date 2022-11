शिमला: हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मतदान के बाद अब भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इन नेताओं से चुनाव की फीडबैक ले रहे हैं. इस कड़ी में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर, विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज सहित कई नेता शुक्रवार को मुख्यमंत्री से मिलने उनके आवास ओक ओवर पहुंचे. (CM Jairam took feedback on the election)

बर्फबारी को लेकर फीडबैक लिया: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी से चुनाव को लेकर चर्चा की और फीडबैक लिया. मुख्यमंत्री जयराम अपने सरकारी आवास में इन दिनों रूटीन सरकारी कार्य निपटा रहे हैं. बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आगामी समय में बर्फबारी की संभावनाओं को देखते हुए विभागीय स्तर पर की गई तैयारियों का फीडबैक भी लिया है. (CM Jairam took feedback on snowfall)

जयराम ठाकुर सहित कई नेता जाएंगे गुजरात: हिमाचल में चुनाव होने के बाद अब भाजपा का पूरा फोकस गुजरात पर हो गया है. गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होना है. यहां प्रचार के लिए अन्य राज्यों के नेताओं के साथ हिमाचल के बड़े नेता भी प्रचार के लिए जाएंगे. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कुछ बड़े नेता 20 नवंबर के बाद चुनाव प्रचार के लिए गुजरात जाएंगे. (CM Jairam will campaign in Gujarat)

