रामपुर: शिमला जिले के रामपुर के निरथ गांव में एनएच-5 पर एक टिप्पर हादसे का शिकार हुआ है. हादसे में टिप्पर 80 मीटर नीचे खाई में जा (Tipper falls into ditch at Nirath in Rampur) गिरा, जिसके चलते 22 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि एक अन्य युवक घायल है, जिसे खनेरी अस्पताल में उपचार के बाद आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया है. वहीं, पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार देर रात एक टिप्पर सैंज से निरथ आ रहा था. इस दौरान चालक टिप्पर से नियंत्रण खो बैठा और टिप्पर सड़क से नीचे खाई में जा गिरा. वहीं, हादसे की सूचना रामपुर पुलिस को सड़क से गुजर रहे अनिल कुमार ने दी. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मृतक के परिजनों को सूचित किया.(Road accident in Nirath of Rampur)(Tipper accident in Rampur).

दुर्घटना में 22 वर्षीय चालक संदीप, पुत्र सोहन लाल, निवासी गांव कुड़ीधर, तहसील रामपुर की मौत हुई है. जबकि घायल का नाम शशिपाल, पुत्र शिव राम हैय हादसे की पुष्टि करते हुए डीएसपी चंद्र शेखर ने बताया कि टिप्पर खाई में गिरने की सूचना मिली थीय हादसे में एक युवक की मौत हो (One died in a Tipper accident in Rampur) गई है. जबकि एक अन्य युवक घायल है. पुलिस ने मामला दर्ज करके दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.



