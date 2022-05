हिमाचल पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला: 5 राज्यों से जुड़े तार: हिमाचल पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले के तार अन्य राज्यों से जुड़ने की बात सामने आ रही (Himachal Police Recruitment Paper Leak Case) है. डीजीपी संजय कुंडू ने 5 राज्यों के पुलिस अधिकारियों से इसको लेकर सहयोग मांगा है. संजय कुंडू ने बताया कि संगठित अपराध में राजस्थान, बिहार, यूपी, हरियाणा और दिल्ली के आयुक्त से सहयोग मांगा गया, ताकि मामले का जल्द पर्दाफाश किया जा सके.

Road Accident in Una: टाहलीवाल में ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से तीन श्रद्धालुओं की मौत:ऊना जिले में आए दिन सड़क हादसे (Road Accident in Una) सामने आ रहे हैं. पंजाब से पीरनिगाह में माथा टेकने आ रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से तीन श्रद्धालुओं की मौत (Three devotees died in Tahliwal) हो गई, जबकि करीब 6 श्रद्धालु घायल हुए हैं. डीएसपी हेडक्वार्टर कुलविंदर सिंह (DSP Headquarters Kulwinder Singh On Road Accident) ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

NO CONFIDENCE MOTION: करसोग नगर पंचायत उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव:नगर पंचायत करसोग में उपाध्यक्ष के खिलाफ 4 वार्ड सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव दिया है. अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने को एसडीएम ने 7 जून को बैठक बुलाई है.वहीं, 15 दिनों का नोटिस जारी किया गया है. 6 सदस्यों के हाथों में उपाध्यक्ष के भाग्य का फैसला होगा.

PM MODI RALLY IN SHIMLA: मोदी की रैली को लेकर भाजपा की बैठक:भाजपा जिला शिमला की बैठक प्रदेश मुख्यालय दीपकमल में हुई. बैठक की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष रवि मेहता ने की और बैठक में विशेष रूप से मंत्री सुरेश भारद्वाज उपस्थित रहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 31 मई को होने वाली शिमला रैली (PM MODI RALLY IN SHIMLA)को सफल बनाने के लिए 3 मंडलों के लिए एक संचालन समिति बनाई गई.

PM मोदी के हिमाचल दौरे पर छाए हैं काले बादल, जानें वजह : 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से शिमला आएंगे और रिज पर जनसम्बोधन करेंगे. वहीं, 26 व 27 को पश्चमी विक्षोभ के प्रदेश में प्रवेश करने की संभावना है. ऐसे में 31 मई को (PM Modi Himachal visit) कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना बनी हुई है. वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए (Himachal weather update) ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश हो सकती है.

Weather Update of Himachal: देश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना, जानें हिमाचल का हाल:देश के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में सोमवार को मौसम की पहली मध्यम तीव्रता वाली आंधी के प्रभाव के चलते भारी बारिश हुई जिससे भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली. स्काईमेट वेदर के अनुसार एक और पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी अफगानिस्तान और आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है. शिमला मौसम विभाग के निदेश सुरेंद्र पॉल ने कहा कि 26 मई तक हिमाचल में बारिश होने की उम्मीद है.

HAS Transfers Himachal: हिमाचल सरकार ने बदले 10 HAS अधिकारी, 2 के तबादले रद्द: मंगलवार को हिमाचल सरकार ने 10 एचएएस (HAS Transfers Himachal) अधिकारियों के तबादले की साथ ही दो एचएएस अफसरों की ट्रांसफर कैंसिल की है. मंगलवार को मुख्य सचिव की तरफ से जारी आदेश के अनुसार 2011 बैच के आईएएस अफसर डॉक्टर चिरंजीलाल को भू अधिग्रहण अधिकारी पार्वती परियोजना कुल्लू लगाया है. वह पहले देहरा के एसडीएम के तौर पर तब्दील किए गए थे.

Himachal Electricity Board: मैदानी राज्यों का संकट दूर करेगी पहाड़ की बिजली, हिमाचल सरकार को मिलेंगे 3 हजार करोड़:जयराम सरकार के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के अनुसार हिमाचल 15 जून से बिजली की बिक्री शुरू करने की दिशा में तैयार है. हिमाचल प्रदेश ओपन टेंडर के माध्यम से विद्युत (Himachal Electricity Board sell electricity) खरीद के इच्छुक राज्यों के साथ करार करेगा. हिमाचल प्रदेश संभवत 12 रुपये प्रति यूनिट की दर से बाहरी राज्यों को रोजाना चार करोड़ यूनिट बिजली देने की स्थिति में है.

स्विट्जरलैंड के बाद अन्य देश भी चखेंगे Himachali Apple Juice, पराला में चालू होगा वर्ल्ड क्लास जूस प्लांट

हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक सेब उगाने (Apple production in Himachal) वाले जिला शिमला के पराला इलाके में विश्व स्तरीय एप्पल जूस प्लांट इस सेब सीजन में उत्पादन शुरू कर देगा. यहां एक (Apple Juice Plant will start in Parala) सीजन में 20 मीट्रिक टन से अधिक एप्पल जूस तैयार किया जाएगा. खास बात यह है कि इस प्लांट में ऐसी मशीनरी लगाई गई है जो एक साथ एप्पल जूस, एप्पल विनेगर यानी सेब का सिरका और एप्पल वाइन तैयार करेगी. प्रदेश में 15 जून के बाद एप्पल सीजन शुरू होता है. लो बेल्ट का सेब मार्केट में आ जाता है, इसलिए निगम भी इस प्लांट को जल्दी चलाने की तैयारी में है.

देवभूमि में फिर दिखी दबंगई, पर्यटन नगरी कसौली में पार्किंग में पर्ची कटवाने को लेकर हुई बहस:पर्यटन नगरी कसौली में पार्किंग में खड़ी गाड़ी की पर्ची न कटाने को लेकर सीएच नम्बर गाड़ी में आए युवकों ने एक व्यक्ति के साथ गाली गलौज कर उसे जान से मारने की धमकियां दी. वहीं, डीएसपी परवाणु प्रणव चौहान ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि इस सन्दर्भ में पुलिस थाना कसौली में अभियोग धारा 352,323,504,506, 34 भारतीय दंड संहिता व 27 (2) हथियार अधिनियम में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्रवाई अम्ल में लाई जा रही है. पढ़ें पूरा मामला...