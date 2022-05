ऊना: जिला ऊना के टाहलीवाल में भीषण सड़क हादसा (Road Accident in Una ) पेश आया है. मंगलवार को पंजाब से पीरनिगाह में माथा टेकने आ रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से तीन लोगों की मौत (Three devotees died in Tahliwal) हो गई, जबकि करीब 6 श्रद्धालु घायल हुए हैं. हादसे के बाद घटनास्थल पर श्रद्धालुओं की चीख-पुकार सुन लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी.

स्थानीय लोगों व उद्योगों के मजदूरों ने श्रद्धालुओं की मदद के लिए भागे और घायल लोगों को स्थानीय अस्पताल व क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया गया. हादसे में किशन चंद, मनोहर लाल और विजय कुमार की मौत (three person died in road accident in una) हो गई. सभी गढ़शंकर के रहने वाले थे. हादसा क्रीमिका फैक्ट्री के पास हुआ, जहां पर हादसा हुआ है, वहां पर तीखी चढ़ाई है. माना जा रहा है कि चालक द्वारा ट्रैक्टर से नियंत्रण खो देने के कारण हादसा पेश आया है.

जानकारी के अनुसार पंजाब के हाजीपुर से श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर पीरनिगाह में दर्शन करने जा रहे थे. श्रद्धालुओं का ट्रैक्टर जब टाहलीवाल में क्रीमिका फैक्ट्री के पास पहुंचा तो उतराई होने के चलते ट्रैक्टर पलट गया. डीएसपी हेडक्वार्टर कुलविंदर सिंह (DSP Headquarters Kulwinder Singh On Road Accident) ने बताया कि पुलिस ने घटना के संबंध में ट्रैक्टर चालक गढ़शंकर निवासी हेमंत कुमार के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए रीजनल अस्पताल गुना पहुंचा दिया गया है. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.

ये भी पढ़ें: ट्रक और पिकअप की टक्कर में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, 17 घायल