रामेश्वर ठाकुर ने ली लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की शपथ, सीएम जयराम भी रहे मौजूद

Himachal Public Service Commission को नया चेयरमैन मिल गया. हिमाचल पुलिस में आईजी इंटेलिजेंस आईपीएस रामेश्वर ठाकुर हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष की शपथ ली.

Jaag Home Festival, मंडी में देवी-देवताओं के गुरों ने अंगारों पर चल कर दी अग्नि परीक्षा

Jaag Home Festival Celebrated in Mandi, मंडी जनपद में आज भी सदियों पुरानी परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है. मान्यता है कि यहां देवी-देवताओं के गुर आज भी अंगारों पर चलकर अग्नि परीक्षा देते हैं. मान्यता के अनुसार भाद्रपद के काले महीने में देवताओं और डायनों के बीच युद्ध होता और अगर देवता विजयी रहते हैं तो क्षेत्र में सुख शांति बनी रहती है. यदि डायनों की जीत होती है तो इलाके में फसल अच्छी होती है.

यमुना नदी में फंसा ट्रैक्टर, खनन करने गया चालक निकला

हिमाचल प्रदेश में हो रही तेज बारिश से नदी-नाले उफान पर (rain in himachal) है. वहीं, शुक्रवार की सुबह पांवटा साहिब में यमुना नदी के तेज बहाव में एक ट्रैक्टर फंस (Tractor stuck in Yamuna river) गया. गनीमत यह रही कि चालक अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया. ट्रैक्टर फंसने की जानकारी स्थानीय गोताखोरों को दी गई. मौके पर पहुंचे गोताखोर ट्रैक्टर को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं. प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर चालक यमुना नदी में खनन करने गया था (mining mafia in yamuna river) और अचानक नदी में आए तेज बहाव से वहीं फंस गया. चालक खुद को बचाने में तो कामयाब रहा, लेकिन ट्रैक्टर नदी के बीचोंबीच ही फंस कर रह (Tractor stuck in Paonta Sahib) गया.

हिमाचल में टोमैटो फ्लू को लेकर अलर्ट, वायरल बीमारी बच्चों में ज्यादा

Himachal NHM issues advisory regarding tomato flu, कम उम्र के बच्चों को टोमैटो फ्लू होने का जोखिम अधिक है और यदि इसके प्रकोप को रोका और नियंत्रित नहीं किया जाता तो वयस्कों में भी संक्रमण फैल सकता है. ऐसे में हिमाचल एनएचएम की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है और सभी से एहतियात बरतने को कहा गया है.Tomato Flu Alert In Himachal

सुंदर सिंह बोले कुल्लू में कर्मचारियों ने CM को दी विदाई पार्टी, अगली सरकार में नहीं देखना चाहते

कुल्लू में वीरवार को सुंदर ठाकुर द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया. इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के कुल्लू दौरे पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि कुल्लू में एक शाम कर्मचारियों के नाम कार्यक्रम में खाली पड़ी कुर्सियों ने यह जता दिया कि अब कर्मचारी उन्हें अगली सरकार में नहीं देखना चाहते.

Hamirpur district court, चरस के आरोपियों को 10 साल की सजा

Hamirpur district court ने 5 किलो चरस रखने का आरोप सिद्ध होने पर आरोपियों को 10-10 साल की सजा और एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. यह मामला 2019 में जिले में बहुचर्चित रहा था.

AAP की हिमाचल को दूसरी गारंटी, मुफ्त और अच्छे इलाज का दावा

AAP gave 2nd guarantee to Himachal, आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश को दूसरी गारंटी देने के लिए जिला ऊना के पास कार्यक्रम किया. इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए अरविंद केजरीवाल की तरफ से हिमाचल प्रदेश को स्वास्थ्य और सैनिक के सम्मान के रूप में दूसरी गारंटी दी. Manish Sisodia Bhagwant Mann in una.

HIMACHAL HIGHCOURT, कांगड़ा के वेटरनरी फार्मासिस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को अंतरिम राहत

हाइकोर्ट ने ठाकुर पीजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन ढलियारा जिला कांगड़ा के तहत वेटरनरी फार्मासिस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट Veterinary Pharmacist Training Institute को अंतरिम राहत प्रदान की है. अदालत ने संस्थान को राहत देते हुए कहा कि वो 29 अगस्त से पहले नवीनीकरण प्रमाण renewal certificate पत्र जारी कर सकता है.

शिमला में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक, चुनावों की घोषणा से पहले केंद्रीय नेताओं की रैली पर हुई चर्चा

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर भाजपा पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई है. मिशन रिपीट में कहीं कोई कमी न रहे इसको लेकर भाजपा आए दिन चुनावी रणनीति तैयार कर रही है. इसी कड़ी में गुरुवार को शिमला में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक में पीएम मोदी के आगामी हिमाचल दौरे के साथ-साथ कई और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में आज येलो अलर्ट, 29 अगस्त तक मौसम खराब

India Weather Forecast देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की बारिश जारी है. बीते दिनों कई राज्यों में जमकर बारिश हुई, जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं , हिमाचल प्रदेश में आज मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है और 29 अगस्त तक मौसम खराब बने रहने की संभावना जताई है.