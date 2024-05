ETV Bharat / entertainment

PHOTOS: खुला मैदान, मिट्टी से सने पहलवान, 'चंदू चैंपियन' के सेट से दमदार तस्वीरें वायरल - Chandu Champion

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 16, 2024, 9:53 AM IST | Updated : May 16, 2024, 10:06 AM IST

'चंदू चैंपियन' के सेट से तस्वीरें ( @kabirkhankk Instagram )

मुंबई: कार्तिक आर्यन और डायरेक्टर कबीर खान अपनी आने वाली फिल्म 'चंदू चैंपियन' की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं. बीते बुधवार को मेकर्स ने फिल्स से कार्तिक आर्यन का लेटेस्ट पोस्टर जारी किया था. वहीं, फिल्म मेकर कबीर खान ने सोशल मीडिया पर सेट से कुछ तस्वीरें शेयर की है. इसे देख फिल्म को लेकर फैंस का एक्साइटमेंट लेवल हाई हो गया है. 16 मई को कबीर खान ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर आगामी फिल्म की इनसाइड तस्वीरें पोस्ट की है और कैप्शन में लिखा है, 'सेट पर चंदू चैंपियन. 14 जून को सिनेमाघरों में मिलते हैं. कबीर खान फिल्म्स पर बने रहें. चैंपियन आ रहा है.' पहली तस्वीर में कबीर खान को सीन सूट करते हुए देखा जा सकता है. वहीं, अन्य तस्वीरों में एक खुले मैदान की झलक दिखाई गई है, जिसमें कुछ ग्रामीण और पहलवानों की टोली नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों कबीर खान धांसू पोज में देखा जा सकता है. बीते बुधवार को कबीर ने 'चंदू चैंपियन' से कार्तिक आर्यन का नया पोस्टर पोस्ट किया था और कैप्शन में लिखा है, 'चैंपियन आ रहा है - वह आदमी जिसने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया. चंदू चैंपियन 14 जून 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.' मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म का ट्रेलर 18 मई को रिलीज हो सकता है. 'चंदू चैंपियन' भारत के पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मुरलीकांत पेटकर के जीवन पर आधारित है. कार्तिक आर्यन मुरलीकांत का रोल निभा रहे हैं. उनके अलावा, पलक लालवानी, भुवन अरोड़ा और एडोनिस कपसालिस भी हैं. यह भी पढ़ें: इस खास जगह पर रिलीज होगा कार्तिक आर्यन की 'चंदू चैंपियन' का ट्रेलर, जानें कब और कहां? - Chandu Champion

