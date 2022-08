.

यमुना नदी में फंसा ट्रैक्टर, खनन करने गया चालक निकला Published on: 23 minutes ago

Koo_Logo Versions

पांवटा साहिब: हिमाचल प्रदेश में हो रही तेज बारिश से नदी-नाले उफान पर (rain in himachal) है. वहीं, शुक्रवार की सुबह पांवटा साहिब में यमुना नदी के तेज बहाव में एक ट्रैक्टर फंस (Tractor stuck in Yamuna river) गया. गनीमत यह रही कि चालक अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया. ट्रैक्टर फंसने की जानकारी स्थानीय गोताखोरों को दी गई. मौके पर पहुंचे गोताखोर ट्रैक्टर को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं. प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर चालक यमुना नदी में खनन करने गया था (mining mafia in yamuna river) और अचानक नदी में आए तेज बहाव से वहीं फंस गया. चालक खुद को बचाने में तो कामयाब रहा, लेकिन ट्रैक्टर नदी के बीचोंबीच ही फंस कर रह (Tractor stuck in Paonta Sahib) गया.