लोकसभा चुनाव 2024: 5वें चरण में 60.09 फीसदी मतदान - Voter Turnout

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 21, 2024, 7:05 AM IST | Updated : May 21, 2024, 8:12 AM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर. ( IANS )

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण का मतदान सोमवार को संपन्न हो गया. 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 49 मतदान केन्द्रों पर मतदान हुआ. इस दौरान कई राज्यों में भारी मतदान हुआ जबकि कुछ राज्यों में मतदान का प्रतिशत कम रहा. चुनाव आयोग के अनुसार रात 11:30 बजे तक प्राप्त जानकारी के आधार पर देश में आम चुनाव के पांचवें चरण में कुल 60.09 फीसदी मतदान हुआ. इस आंकड़े में डाक मतपत्र शामिल नहीं है. चुनाव आयोग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति का स्क्रीन शॉट. (ECI) चुनाव आयोग के अनुसार फील्ड ऑफिसर द्वारा आंकड़ों को अपडेट किया जाता है. दूर दराज से जानकारी एकत्र करने में समय लगता है. यह एक अनुमानित प्रवृत्ति है. प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए दर्ज किए गए वोटों का अंतिम वास्तविक विवरण मतदान समाप्ति पर सभी मतदान एजेंटों के साथ फॉर्म 17 सी में साझा किया जाता है. चुनाव आयोग के अनुसार सबसे अधिक वोटिंग पश्चिम बंगाल में 74.65 फीसदी हुई. इसके बाद लद्दाख में 69.62 प्रतिशत मतदान हुआ. फिर ओडिशा में 67.59 प्रतिशत मतदान हुआ. इसके बाद झारखंड में 63.07, उत्तर प्रदेश में 57.79, बिहार में 54.85, महाराष्ट्र में 54.29 प्रतिशत मतदान हुआ. चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव में पांचवें चरण के लिए रात 11:30 बजे तक 60.09 फीसदी मतदान दर्ज किया गया. रात 11:30 बजे राज्यवार अनुमानित मतदाता मतदान प्रतिशत इस प्रकार है. 1. बिहार 05 सीट 54.85 2. जम्मू और कश्मीर 01 सीट 56.73 3. झारखंड 03 सीट 63.07 4. लद्दाख 01 सीट 69.62 5. महाराष्ट्र 13 सीट 54.29 6. ओडिशा 05 सीट 67.59 7. उत्तर प्रदेश 14 सीट 57.79 8. पश्चिम बंगाल 07 सीट 74.65 ये भी पढ़ें- लोकसभा चुनाव 2024 : आठ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान संपन्न, 57.44 प्रतिशत मतदान - Lok Sabha Election 2024

