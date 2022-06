हरियाणा-हिमाचल समेत सभी BJP शासित राज्यों के CM द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में होंगे शामिल

राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू (BJP President candidate Droupadi Murmu) आज दिल्ली में अपना नामांकन भरेंगी. इस दौरान एनडीए अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेगी, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आज दिल्ली में मौजूद रहेंगे. इसके लिए हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Himachal CM Jairam Thakur) और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी वीरवार को ही दिल्ली पहुंच चुके हैं. पढ़ें पूरी खबर...

एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में शामिल होने दिल्ली पहुंचे मनोहर लाल

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुवार की शाम दिल्ली पहुंचे. दिल्ली के हरियाणा भवन में मनोहर लाल ने बीजेपी के सभी विधायकों और सांसदों के साथ मीटिंग की. मनोहर लाल शुक्रवार को एनडीए की राष्ट्रपित उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नामांकन (Manoharlal will participate in Draupadi Murmu nomination) में हिस्सा लेंगे.

हरियाणा की जेलों का होगा कायाकल्प, मुख्य सचिव ने जेलों में फायर सेफ्टी मानदंडों को पूरा करने के दिए निर्देश

हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में जेलों में फायर सेफ्टी ऑडिट को लेकर बैठक (Sanjeev Kaushal meeting on fire safety audit) की. पढ़ें पूरी खबर...

Murder in Palwal: पैसे के लेनदेन को लेकर हुआ झगड़ा, फिर शराब के नशे में युवक ने कर दी हत्या

पलवल में शराब (murder in Palwal) के नशे में पैसे के लेनदेन को लेकर दो लोगों में कहासुनी हो गई. मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक युवक ने दूसरे युवक की हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

FARIDABAD: सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई से रोक, दुकानदार बोले: पहले विकल्प ढूंढे सरकार

भारत में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर केंद्र सरकार और एनजीटी के आदेशों पर रोक लगा दी (plastic ban in India) जाएगी. वहीं हरियाणा के जिला फरीदाबाद के दुकानदारों ने सरकार और जिला प्रशासन से सिंगल यूज प्लास्टिक बैग पर रोक लगाने से पहले विकल्प ढूंढने की बात कही (Faridabad shopkeepers on single use plastic ban) है. पढ़ें पूरी खबर...



सिद्धू मूसेवाला का नया गाना SYL रिलीज, गाने में हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देने के बोल

पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 26 दिन बाद उनका नया गाना (Sidhu Moosewala new song SYL) रिलीज किया गया. ये गाना हरियाणा और पंजाब के बीच चल रहे सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर बनाया गया है. मूसेवाला के इस गाने में कहा गया है कि हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे. इसके अलावा गाने में कई और विवादित बोल हैं.

Weather Update of Haryana: हरियाणा में इस सप्ताह साफ रहेगा मौसम, 29 जून के बाद बारिश के आसार

हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में 28 जून तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना जताई है. वही प्रदेश में पिछले सप्ताह बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है. साथ ही ये बारिश किसानों के लिए वरदान बनकर बरसी. बारिश होने से प्रदेश के तापमान में भी गिरावट आई.

धान की खेती में लागत और पानी की बचत का नाम है डीएसआर तकनीक, किसान ऐसे उठायें फायदा

हरियाणा के कई इलाकों में भूमिगत जल स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है. सरकार जल स्तर बढ़ाने और पानी बचाने के लिए हरियाणा सरकार किसानों से धान की खेती छोड़ने की गुहार लगा रही है. साथ ही जिन इलाकों में किसान धान लगा रहे हैं उनसे डीएसआर तकनीक (DSR Technique in Paddy Cultivation) इस्तेमाल करने को कहा जा रहा है. डीएसआर तकनीक धान की खेती में बेहतर संसाधन साबित हो रहा है. इस तकनीक से किसान की लागत, मेहनत और खर्चा तीनों बचता है. आइये जानते हैं कि ये डीएसआर तकनीक कैसे धान किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है.

नगर परिषद और नगर पालिका हर साल बनायेंगे अपना बजट

हरियाणा के नवनिर्वाचित नगर परिषद और नगर पालिका चेयरमैन चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात (Municipal body chairman meets Manohar Lal) की. इस दौरान सीएम खट्टर ने कहा कि अब अपने इलाके में नगर परिषद और नगर पालिका हर साल अपना बजट बनायेंगे.

फरीदाबाद में 2 पाकिस्तानी और एक अफगानी हिंदू को मिली भारतीय नागरिकता

फरीदाबाद में गुरुवार को तीन विदेशी हिंदुओं को भारत की नागरिकता (Pakistani Hindus got Indian citizenship In faridabad) दी गई. इनमें दो लोग पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान के नागरिक थे. फरीदाबाद उपायुक्त ने तीनों नागरिकों को भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र सौंपा.

